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  4. Цыганкова назвали одним из главных разочарований Ла Лиги в сезоне 2024/25
Испания
27 декабря 2024, 11:07 | Обновлено 27 декабря 2024, 11:20
798
1

Цыганкова назвали одним из главных разочарований Ла Лиги в сезоне 2024/25

Издание Jornada Perfecta оценило игру украинского футболиста «Жироны»

27 декабря 2024, 11:07 | Обновлено 27 декабря 2024, 11:20
798
1
Цыганкова назвали одним из главных разочарований Ла Лиги в сезоне 2024/25
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Испанское издание Jornada Perfecta составило список главных разочарований среди футболистов в текущем сезоне испанской Ла Лиги. Журналисты назвали украинского представителя «Жироны» Виктора Цыганкова одним из тех игроков, кто пока не оправдал ожиданий:

«Украинский вингер является одним из разочарований Ла Лиги. От него ожидали гораздо большего в начале сезона, но постоянные травмы мешает ему набрать оптимальную форму. У Виктора достаточно высокий уровень игры, но много мышечных проблем, которые замедляют прогресс в течении сезона», – считает издание.

В этом сезоне Цыганков провел за «Жирону» десять матчей во всех турнирах – забил один гол и отметился одним ассистом. Украинский футболист пропустил шесть последних поединков команды. Последний раз Виктор появлялся на футбольном поле 27 ноября в матче Лиги чемпионов против «Штурма» (0:1).

Ранее сообщалось, что в Испании назвали главную проблему «Жироны».

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Микола Титюк Источник: Jornada Perfecta
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Олександр Кохан
Якщо футболіст не грає,то він і сам розчарований.
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