Цыганкова назвали одним из главных разочарований Ла Лиги в сезоне 2024/25

Испанское издание Jornada Perfecta составило список главных разочарований среди футболистов в текущем сезоне испанской Ла Лиги. Журналисты назвали украинского представителя «Жироны» Виктора Цыганкова одним из тех игроков, кто пока не оправдал ожиданий:

«Украинский вингер является одним из разочарований Ла Лиги. От него ожидали гораздо большего в начале сезона, но постоянные травмы мешает ему набрать оптимальную форму. У Виктора достаточно высокий уровень игры, но много мышечных проблем, которые замедляют прогресс в течении сезона», – считает издание.

В этом сезоне Цыганков провел за «Жирону» десять матчей во всех турнирах – забил один гол и отметился одним ассистом. Украинский футболист пропустил шесть последних поединков команды. Последний раз Виктор появлялся на футбольном поле 27 ноября в матче Лиги чемпионов против «Штурма» (0:1).

Ранее сообщалось, что в Испании назвали главную проблему «Жироны».