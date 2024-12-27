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  4. «Идеальный игрок». Боррьелло выбрал партнера, сильнее Шевы и Роналдо
Италия
27 декабря 2024, 12:30 |
442
0

«Идеальный игрок». Боррьелло выбрал партнера, сильнее Шевы и Роналдо

Экс-футболист играл с шестью обладателями Золотого мяча, но назвал другого

27 декабря 2024, 12:30 |
442
0
«Идеальный игрок». Боррьелло выбрал партнера, сильнее Шевы и Роналдо
Getty Images/Global Images Ukraine. Паоло Мальдини

Бывший форвард сборной Италии Марко Боррьелло назвал сильнейшего футболиста, с которым он играл в одной команде.

«Это Паоло Мальдини, идеальный игрок. Понятно, что я играл со многими сильными футболистами. Я играл с шестью обладателями «Золотого мяча»: Ривалдо, Роналдо, Шевой, Кака, Роналдиньо и Каннаваро. Плюс еще были Буффон, Дель Пьеро и Тотти.

Я могу быть доволен. Я был важным футболистом для маленьких команд и солдатом для больших команд», – цитирует Марко Il Messaggero.

Боррьелло на клубном уровне поиграл за «Милан», «Рому», «Ювентус» и другие менее известные клубы. В его активе 7 матчей в составе сборной Италии.

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Марко Боррьелло Паоло Мальдини Ривалдо Роналдо Андрей Шевченко Кака Роналдиньо Фабио Каннаваро Джанлуиджи Буффон Алессандро Дель Пьеро Франческо Тотти чемпионат Италии по футболу Серия A
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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