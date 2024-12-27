«Идеальный игрок». Боррьелло выбрал партнера, сильнее Шевы и Роналдо
Экс-футболист играл с шестью обладателями Золотого мяча, но назвал другого
Бывший форвард сборной Италии Марко Боррьелло назвал сильнейшего футболиста, с которым он играл в одной команде.
«Это Паоло Мальдини, идеальный игрок. Понятно, что я играл со многими сильными футболистами. Я играл с шестью обладателями «Золотого мяча»: Ривалдо, Роналдо, Шевой, Кака, Роналдиньо и Каннаваро. Плюс еще были Буффон, Дель Пьеро и Тотти.
Я могу быть доволен. Я был важным футболистом для маленьких команд и солдатом для больших команд», – цитирует Марко Il Messaggero.
Боррьелло на клубном уровне поиграл за «Милан», «Рому», «Ювентус» и другие менее известные клубы. В его активе 7 матчей в составе сборной Италии.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ботафого обсуждает с Марлоном Гомесом зарплату и условия личного контракта
Тедди Атлас советует Александру завершить карьеру