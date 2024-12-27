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Чемпионат Италии
Милан
29.12.2024 21:45 - : -
Рома
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
27 декабря 2024, 14:55 |
456
0

Милан – Рома. Суперматч в Серии А. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 29 декабря поединок 18-го тура итальянской Серии А

27 декабря 2024, 14:55 |
456
0
Милан – Рома. Суперматч в Серии А. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В воскресенье, 29 декабря, состоится матч 18-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Милан» и «Рома».

Игра пройдет в Милане на стадионе «Сан Сиро».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Милан – Рома. Суперматч в Серии А. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Милан – Рома
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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