Италия27 декабря 2024, 14:55 |
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Милан – Рома. Суперматч в Серии А. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 29 декабря поединок 18-го тура итальянской Серии А
27 декабря 2024, 14:55 |
456
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В воскресенье, 29 декабря, состоится матч 18-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Милан» и «Рома».
Игра пройдет в Милане на стадионе «Сан Сиро».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Милан – Рома. Суперматч в Серии А. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Милан – РомаСмотреть трансляцию
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