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Чемпионат Франции
Нант
24.11.2024 18:00 – FT 0 : 2
Гавр
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
25 ноября 2024, 10:27 |
15
0

Нант – Гавр – 0:2. Гавр одержал важную победу. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 12-го тура Лиги 1

25 ноября 2024, 10:27 |
15
0
Нант – Гавр – 0:2. Гавр одержал важную победу. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

24 ноября в 12-м туре чемпионата Франции встретились «Нант» и «Гавр».

Поединок прошел на стадионе «Ла Бежуар» в Нанте и завершился победой «Гавра» со счетом 2:0.

Лига 1. 12-й тур. 24 ноября

«Нант» – «Гавр» – 0:2

Голы: Касимир 3, Нгура, 74

Видеообзор матча:

События матча

74’
ГОЛ ! Мяч забил Стив Нгура (Гавр).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Хосуэ Казимир (Гавр).
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Нант Гавр Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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