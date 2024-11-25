Франция25 ноября 2024, 10:27 |
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Нант – Гавр – 0:2. Гавр одержал важную победу. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 12-го тура Лиги 1
25 ноября 2024, 10:27 |
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24 ноября в 12-м туре чемпионата Франции встретились «Нант» и «Гавр».
Поединок прошел на стадионе «Ла Бежуар» в Нанте и завершился победой «Гавра» со счетом 2:0.
Лига 1. 12-й тур. 24 ноября
«Нант» – «Гавр» – 0:2
Голы: Касимир 3, Нгура, 74
Видеообзор матча:
События матча
74’
ГОЛ ! Мяч забил Стив Нгура (Гавр).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Хосуэ Казимир (Гавр).
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