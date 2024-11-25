Звездный шведский форвард может переехать в Лондон

Шведский форвард «Ньюкасла» Александера Исака привлекает внимание «Челси» и «Арсенала», сообщает TEAMtalk.

«Сороки» предлагают 25-летнему игроку новый контракт с более высокой зарплатой. но игрока интересуют не деньги, а футбольные амбиции. Он хочет играть в клубе, который участвует в Лиге чемпионов и борется за трофеи. Тренер «синих» Энцо Марекса рассчитывает получить форварда мирового класса после этого сезона. «Ньюкасл» готов рассмотреть предложения начиная от 115 миллионов фунтов.

В случае перехода в один из лондонских грандов, Исак станет партнером украинца: Михаила Мудрика в «Челси» либо Александра Зинченко в «Арсенале».

В текущем сезоне Александер Исак провел 11 матчей на клубном уровне, забил 5 голов и отдал 2 ассиста.

«Челси» подпишет голкипера «Реала».