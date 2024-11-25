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Англия
25 ноября 2024, 11:07 | Обновлено 25 ноября 2024, 11:39
519
0

Звездный шведский форвард может переехать в Лондон

«Челси» и «Арсенал» поборются за Александера Исака

25 ноября 2024, 11:07 | Обновлено 25 ноября 2024, 11:39
519
0
Звездный шведский форвард может переехать в Лондон
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Исак

Шведский форвард «Ньюкасла» Александера Исака привлекает внимание «Челси» и «Арсенала», сообщает TEAMtalk.

«Сороки» предлагают 25-летнему игроку новый контракт с более высокой зарплатой. но игрока интересуют не деньги, а футбольные амбиции. Он хочет играть в клубе, который участвует в Лиге чемпионов и борется за трофеи. Тренер «синих» Энцо Марекса рассчитывает получить форварда мирового класса после этого сезона. «Ньюкасл» готов рассмотреть предложения начиная от 115 миллионов фунтов.

В случае перехода в один из лондонских грандов, Исак станет партнером украинца: Михаила Мудрика в «Челси» либо Александра Зинченко в «Арсенале».

В текущем сезоне Александер Исак провел 11 матчей на клубном уровне, забил 5 голов и отдал 2 ассиста.

«Челси» подпишет голкипера «Реала».

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Александер Исак Ньюкасл Арсенал Лондон Челси трансферы трансферы АПЛ Энцо Мареска Михаил Мудрик Александр Зинченко
Данііл Киріяка Источник: TeamTalk
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