Неудача Александрии, Ферстаппен – чемпион, историческое серебро рапиристок

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 24 ноября.

1A. Холодный расчет. Кривбасс минимально одолел Оболонь в Киеве

Команда Вернидуба ограничилась одним голом на чужом поле

1B. Лидер теперь лишь один. Александрия потеряла очки в Ровно

Команду Ротаня шокировал местный «Верес»

1C. Конец ужасной серии. Рух благодаря пенальти переиграл Левый берег

Киевская команда уже девять матчей не побеждает

1D. Турнирная таблица. Динамо – единоличный лидер, Александрия потеряла очки

Шахтер после разгрома Ингульца продолжает идти на третьей позиции

2A. Раньери ничего не изменил. Рома с Довбиком проиграла Наполи в матче Серии А

Поединок 13-го тура чемпионата Италии завершился со счетом 1:0, забил Лукаку

2B. Голы звезд. Реал без Лунина разбил Леганес и сократил отставание от Барсы

Мадридский клуб переиграл соперников со счетом 3:0 в 14-м туре Ла Лиги

2C. Ливерпуль с камбеком выиграл матч на 5 голов у слабейшей команды АПЛ

Мерсисайдцы одолели Саутгемптон со счетом 3:2, дубль оформил Мохамед Салах

2D. Смазанный дебют Аморима. Ман Юнайтед потерял очки в матче с Ипсвичом

Маркус Рэшфорд открыл счет уже на 2-й минуте встречи

3A. Войдет в историю. Украинский арбитр рассудит матч топ-команды в ЛЧ

Николай Балакин будет работать на поединке «Байер» – «РБ Зальцбург»

3B. Ведет звездный скаут. Топ-клуб не из АПЛ следит за прогрессом Забарного

В мадридском «Реале» отличные отзывы об украинце

3C. ВИДЕО. Тренер Полесья U-19 накинулся на лайнсмена после упущенной победы

Волки сыграли вничью с Зарей U-19, Литовченко не понравился назначенный пенальти

4A. Впервые в истории. Украинские рапиристки взяли серебро этапа Кубка мира

В финале соревнований в Тунисе украинки проиграли команде Японии

4B. Женская сборная Украины объявила состав на первый этап Кубка мира

Николай Зоц выбрал шестерых биатлонисток

4C. Впервые в истории украинские функционеры вошли в состав комиссий FIVB

Руководители украинского волейбола получили назначения в Международной федерации

5. Степановский определился с заявкой сборной Украины на матч с Израилем

В ростере «сине-желтых» произошла одна замена

6. В один мяч. Мотор выиграл первый поединок 1/16 финала Европейского кубка

Запорожская команда обыграла Извидач из Боснии со счетом 33:32

7A. И снова он. Украинский теннисист сыграл в финале турнира в Ираклионе

Владислав Орлов не сумел завоевать трофей ITF M15, уступив Андриа Сориано Баррере

7B. Чемпионы мира 2.0. Определены победители Кубка Дэвиса 2024

Сборная Италии во главе с Синнером в финале переиграла Нидерланды 2:0

7C. Украинка не сумела пробиться в основу турнира WTA 125 в Аргентине

Александра Олейникова в отборе к соревнованиям в Буэнос-Айресе проиграла Робин Андерсон

8. Исторический триумф. Украинцы выбили Astralis и вышли на Мейджор!

Впервые в истории эры CS:GO и CS2 на Чемпионат мира пробился полный состав украинцев

9. Макс Ферстаппен – четырехкратный чемпион Формулы-1

Пилот Ред Булла завоевал очередной титул

10. Сыч стал первым игроком Руха в сборной. Станет ли самой дорогой продажей?

Хорошую игру бек показывал еще в минувшем сезоне, но Ребров позвал его лишь сейчас. Случайность?