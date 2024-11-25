Экс-легионер Днепра признался, почему команда Маркевича вышла в финал ЛЕ

Звездный экс-легионер «Днепра» Бруну Гама назвал лучших футболистов команды Мирона Маркевича, признавшись, как команде удалось квалифицироваться в финал Лиги Европы.

«Было действительно много классных игроков. Топ-игроком был Ротань. Калинич, Джулиано, Стринич, Селезнев, Зозуля, Бойко, Дуглас – многие игроки. Кроме Матеуса, я никого из них до этого не знал. Многие таланты были в команде. Поэтому мы и добрались до финала Лиги Европы, играли каждый сезон в еврокубках, демонстрировали хорошие результаты», – сказал Бруну Гама.

«Днепр» играл в финале Лиги Европы в сезоне 2014/15, но подопечные Мирона Маркевича уступили испанскую «Севилью».

Ранее Бруну Гама назвал сильные стороны бывшего лидера «Днепра» Евгения Коноплянки.