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Чемпионат Германии
Боруссия М
24.11.2024 18:30 – FT 2 : 0
Санкт-Паули
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
25 ноября 2024, 11:25 | Обновлено 25 ноября 2024, 11:26
25
0

Боруссия М – Санкт-Паули – 2:0. Уверенная победа дома. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 11-го тура Бундеслиги

25 ноября 2024, 11:25 | Обновлено 25 ноября 2024, 11:26
25
0
Боруссия М – Санкт-Паули – 2:0. Уверенная победа дома. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

24 ноября в 11-м туре чемпионата Германии встретились «Боруссия М» и «Санкт-Паули».

Игра прошла на стадионе «Боруссия Парк» в Менхенгладбахе и завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

Бундеслига. 11-й тур. 24 ноября

«Боруссия М» – «Санкт-Паули» – 2:0

Голы: Плеа 13, Кляйндинст, 44

Видеообзор матча:

События матча

44’
ГОЛ ! Мяч забил Тим Клайндинст (Боруссия М).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Аляссан Плеа (Боруссия М).
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Боруссия Менхенгладбах Санкт-Паули Бундеслига чемпионат Германии по футболу видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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