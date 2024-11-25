24.11.2024 18:30 – FT 2 : 0
Германия25 ноября 2024, 11:25 | Обновлено 25 ноября 2024, 11:26
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Боруссия М – Санкт-Паули – 2:0. Уверенная победа дома. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 11-го тура Бундеслиги
25 ноября 2024, 11:25 | Обновлено 25 ноября 2024, 11:26
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24 ноября в 11-м туре чемпионата Германии встретились «Боруссия М» и «Санкт-Паули».
Игра прошла на стадионе «Боруссия Парк» в Менхенгладбахе и завершилась победой хозяев со счетом 2:0.
Бундеслига. 11-й тур. 24 ноября
«Боруссия М» – «Санкт-Паули» – 2:0
Голы: Плеа 13, Кляйндинст, 44
Видеообзор матча:
События матча
44’
ГОЛ ! Мяч забил Тим Клайндинст (Боруссия М).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Аляссан Плеа (Боруссия М).
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