24 ноября в 11-м туре чемпионата Германии встретились «Боруссия М» и «Санкт-Паули».

Игра прошла на стадионе «Боруссия Парк» в Менхенгладбахе и завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

Бундеслига. 11-й тур. 24 ноября

«Боруссия М» – «Санкт-Паули» – 2:0

Голы: Плеа 13, Кляйндинст, 44

Видеообзор матча: