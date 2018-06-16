Энди Маррей спустя год возвращается на корт. Первый соперник - Кирьос

Официальный сайт лондонского турнира Fever-Tree Championships подтвердил, что в соревновании примет участие британец Энди Маррей.
Последний к этому времени матч Маррей провел 12 июля прошлого года. С того времени теннисист восстанавливался после травм и операций.
Первым соперником Маррея станет Ник Кирьос.
Andy Murray vs. Nick Kyrgios will take place on Tuesday.— Fever-Tree Championships (@QueensTennis) 16 червня 2018 р.
The Order of Play for Monday and the rest of Tuesday's schedule will follow tomorrow. #QueensTennis
Tickets - https://t.co/vWiou0zuw9 pic.twitter.com/249WlOtVAf
Источник — Sport.ua
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