Энди Маррей спустя год возвращается на корт. Первый соперник - Кирьос

Официальный сайт лондонского турнира Fever-Tree Championships подтвердил, что в соревновании примет участие британец Энди Маррей.

Последний к этому времени матч Маррей провел 12 июля прошлого года. С того времени теннисист восстанавливался после травм и операций.

Первым соперником Маррея станет Ник Кирьос.

Andy Murray vs. Nick Kyrgios will take place on Tuesday.



Andy Murray vs. Nick Kyrgios will take place on Tuesday.



