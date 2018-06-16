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Энди Маррей спустя год возвращается на корт. Первый соперник - Кирьос

Теннисист Энди Маррей восстановился после травм

  • 16.06.2018 20:50
  • 234 просмотра
  • 1 комментарий
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Getty images. Энди Маррей
© Getty images. Энди Маррей

Официальный сайт лондонского турнира Fever-Tree Championships подтвердил, что в соревновании примет участие британец Энди Маррей.

Последний к этому времени матч Маррей провел 12 июля прошлого года. С того времени теннисист восстанавливался после травм и операций.

Первым соперником Маррея станет Ник Кирьос.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Vasya Pupkin
    online
      Vasya Pupkin, 16.06.2018 21:25
    0
    Ура, нарешті!
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