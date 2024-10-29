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ATP
29 октября 2024, 15:31 | Обновлено 29 октября 2024, 15:32
168
0

КИРЬОС: «Хотелось бы уйти из спорта более изящно, чем Надаль и Федерер»

Австралиец считает, что уходить нужно вовремя

29 октября 2024, 15:31 | Обновлено 29 октября 2024, 15:32
168
0
КИРЬОС: «Хотелось бы уйти из спорта более изящно, чем Надаль и Федерер»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ник Кирьос

Финалист Уимблдона-2022, 29-летний австралийский теннисист Ник Кирьос, ранее занимавший 13-е место в мировом рейтинге, высказался о завершении своей спортивной карьеры.

«Достижения Энди Маррея в теннисе, в общем, ничем не уступают достижениям Новака, Федерера или Надаля. Следующий на очереди — это Энди Маррей. Это значит, что ты достиг всего. Я считаю, что нужно уходить немного более элегантно, чем они. Операции и боль — это просто не стоит того», — отметил австралиец в одном из подкастов.

В прошлом году Ник Кирьос сыграл один матч на уровне ATP, и участвовал в благотворительных турнирах. В этом году он успел побыть журналистом на Eurosport. Напомним, что Ник планирует вернуться на домашнем шлеме в Австралии.

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Ник Кирьос Рафаэль Надаль Энди Маррей завершение карьеры Роджер Федерер
Альберт Чуфарличев
Альберт Чуфарличев Sport.ua
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