КИРЬОС: «Хотелось бы уйти из спорта более изящно, чем Надаль и Федерер»

Финалист Уимблдона-2022, 29-летний австралийский теннисист Ник Кирьос, ранее занимавший 13-е место в мировом рейтинге, высказался о завершении своей спортивной карьеры.



«Достижения Энди Маррея в теннисе, в общем, ничем не уступают достижениям Новака, Федерера или Надаля. Следующий на очереди — это Энди Маррей. Это значит, что ты достиг всего. Я считаю, что нужно уходить немного более элегантно, чем они. Операции и боль — это просто не стоит того», — отметил австралиец в одном из подкастов.



В прошлом году Ник Кирьос сыграл один матч на уровне ATP, и участвовал в благотворительных турнирах. В этом году он успел побыть журналистом на Eurosport. Напомним, что Ник планирует вернуться на домашнем шлеме в Австралии.