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ATP
15 ноября 2024, 17:40 | Обновлено 15 ноября 2024, 17:44
307
0

ВИДЕО. Рафаэль Надаль готовится к своему последнему турниру в карьере

Испанский чемпион завершит профессиональную карьеру на Кубке Дэвиса 2024

15 ноября 2024, 17:40 | Обновлено 15 ноября 2024, 17:44
307
0
ВИДЕО. Рафаэль Надаль готовится к своему последнему турниру в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Легендарный испанский теннисист, 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» и бывшая первая ракетка мира Рафаэль Надаль продолжает тренировки перед своим прощальным турниром – финальной стадией Кубка Дэвиса 2024.

Напомним, в октябре этого года 38-летний Рафаэль Надаль официально объявил о своём решении завершить карьеру после финального этапа Кубка Дэвиса 2024. Турнир пройдет с 19 по 24 ноября в испанской Малаге и станет настоящим праздником тенниса.

Посетить прощальный турнир с легендой спорта собираются его бывшие соперники: обладатель 24 титулов «Большого шлема», серб Новак Джокович, уже подтвердил своё присутствие, а Энди Маррей, недавно завершивший карьеру, также выразил желание лично поддержать теннисиста.

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завершение карьеры Рафаэль Надаль Кубок Дэвиса Новак Джокович Энди Маррей
Альберт Чуфарличев
Альберт Чуфарличев Sport.ua
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