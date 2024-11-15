ВИДЕО. Рафаэль Надаль готовится к своему последнему турниру в карьере

Легендарный испанский теннисист, 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» и бывшая первая ракетка мира Рафаэль Надаль продолжает тренировки перед своим прощальным турниром – финальной стадией Кубка Дэвиса 2024.



Напомним, в октябре этого года 38-летний Рафаэль Надаль официально объявил о своём решении завершить карьеру после финального этапа Кубка Дэвиса 2024. Турнир пройдет с 19 по 24 ноября в испанской Малаге и станет настоящим праздником тенниса.



Посетить прощальный турнир с легендой спорта собираются его бывшие соперники: обладатель 24 титулов «Большого шлема», серб Новак Джокович, уже подтвердил своё присутствие, а Энди Маррей, недавно завершивший карьеру, также выразил желание лично поддержать теннисиста.