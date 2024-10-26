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ATP
26 октября 2024, 18:15 | Обновлено 26 октября 2024, 18:25
97
0

Надаль ограничит участие в Кубке Дэвиса парным матчем

Директор турнира категории Мастерс в Париже Седрик Пьолин связался с командой испанца

26 октября 2024, 18:15 | Обновлено 26 октября 2024, 18:25
97
0
Надаль ограничит участие в Кубке Дэвиса парным матчем
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Бывший французский теннисист и нынешний директор парижского турнира категории Мастерс Седрик Пьолин открыл секреты общения с легендарным Рафаэлем Надалем, 22-кратным чемпионом «Большого шлема» и экс-первой ракеткой мира.

«Трудно понять, чувствует ли он, что играет хорошо, и думает ли он, что может что-то привнести в игру», — цитирует Пьолина Tennis Majors. «Из того, что я о нем знаю, я считаю, что он сыграет в парном разряде только для того, чтобы попрощаться, а не ставить под угрозу результат команды из-за своей личной потребности».

«Он хорошо знает себя, у него есть целая команда, и я думаю, что он всё понимает. Чем меньше мы играем, тем меньше у нас ритма. Чем меньше у вас ритма, тем меньше у вас уверенности. Несомненно, при всех его травмах за два года другие сдались бы раньше. К его чести, он держался и сам решал, когда и где заканчивать. Это бесценно», – подытожил директор парижского мастерса.

Ранее Рафаэль Надаль заявил, что его участие в матчах Кубка Дэвиса станет финальной главой в его профессиональной карьере.

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Альберт Чуфарличев Источник: Tennis Majors
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