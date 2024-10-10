«Большое спасибо всем». Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры

38-летний испанец Рафаэль Надаль, который 22 раза побеждал на турнирах серии Grand Slam, выступил с официальным заявлением о завершении своей профессиональной карьеры.

«Большое спасибо всем», – написал Надаль в сети Х сразу на 12 языках и поделился специальным видеообращением.

Надаль по праву считается одним из лучших теннисистов за всю историю игры. Наиболее успешно он выступал на грунте, на котором выиграл рекордные 63 турнира, за что его прозвали Королем грунта.