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ATP
10 октября 2024, 12:36 | Обновлено 10 октября 2024, 12:41
931
2

«Большое спасибо всем». Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры

Легендарный испанский теннисист поставил точку

10 октября 2024, 12:36 | Обновлено 10 октября 2024, 12:41
931
2
«Большое спасибо всем». Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

38-летний испанец Рафаэль Надаль, который 22 раза побеждал на турнирах серии Grand Slam, выступил с официальным заявлением о завершении своей профессиональной карьеры.

«Большое спасибо всем», – написал Надаль в сети Х сразу на 12 языках и поделился специальным видеообращением.

Надаль по праву считается одним из лучших теннисистов за всю историю игры. Наиболее успешно он выступал на грунте, на котором выиграл рекордные 63 турнира, за что его прозвали Королем грунта.

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Рафаэль Надаль
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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