«Большое спасибо всем». Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры
Легендарный испанский теннисист поставил точку
38-летний испанец Рафаэль Надаль, который 22 раза побеждал на турнирах серии Grand Slam, выступил с официальным заявлением о завершении своей профессиональной карьеры.
«Большое спасибо всем», – написал Надаль в сети Х сразу на 12 языках и поделился специальным видеообращением.
Надаль по праву считается одним из лучших теннисистов за всю историю игры. Наиболее успешно он выступал на грунте, на котором выиграл рекордные 63 турнира, за что его прозвали Королем грунта.
Mil gracias a todos— Rafa Nadal (@RafaelNadal) October 10, 2024
Many thanks to all
Merci beaucoup à tous
Grazie mille à tutti
谢谢大家
شكرا لكم جميعا
תודה לכולכם
Obrigado a todos
Vielen Dank euch allen
Tack alla
Хвала свима
Gràcies a tots pic.twitter.com/7yPRs7QrOi
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