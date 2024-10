«Большое спасибо всем». Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры

38-летний испанец Рафаэль Надаль, который 22 раза побеждал на турнирах серии Grand Slam, выступил с официальным заявлением о завершении своей профессиональной карьеры.

«Большое спасибо всем», – написал Надаль в сети Х сразу на 12 языках и поделился специальным видеообращением.

Надаль по праву считается одним из лучших теннисистов за всю историю игры. Наиболее успешно он выступал на грунте, на котором выиграл рекордные 63 турнира, за что его прозвали Королем грунта.

Mil gracias a todos

Many thanks to all

Merci beaucoup à tous

Grazie mille à tutti

谢谢大家

شكرا لكم جميعا

תודה לכולכם

Obrigado a todos

Vielen Dank euch allen

Tack alla

Хвала свима

Gràcies a tots pic.twitter.com/7yPRs7QrOi