Нужно спасать Катар. На турнире АТР 500 в Дохе определена финальная пара
Джек Дрейпер поборется против Андрея Рублева в решающем поединке пятисотника
21 февраля на хардовом турнире АТР 500 в Дохе состоялись матчи 1/2 финала и была определена пара финалистов.
Пятый сеяный Андрей Рублев (АТР 10) в трех сетах вырвал победу у Феликс Оже-Альяссима (Канада, ATP 23) за 2 часа и 46 минут. Это была седьмая встреча соперников, «нейтрал» одержал шестую победу.
Восьмая ракетка турнира Джек Дрейпер (Великобритания, ATP 16) выбил обидчика Карлоса Алькараса Иржи Легечку (Чехия, ATP 25) в трех партиях за 2 часа и 24 минуты.
Британец и чех провели третье очное противостояние. Счет стал 2:1 в пользу Джека.
Дрейпер в пятый раз вышел в финал на уровне АТР и во второй на пятисотниках. На его счету два трофея, в том числе и чемпионство на АТР 500 в Вене в 2024 году.
Финал в Катаре состоится 22 февраля в 17:00 по Киеву.
АТР 500 Доха. 1/2 финала
Иржи Легечка – Джек Дрейпер [8] – 6:3, 6:7 (2:7), 3:6
Феликс Оже-Альяссим – Андрей Рублев [5] – 5:7, 6:4, 6:7 (5:7)
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