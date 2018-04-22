Надаль установил рекорд, завоевав 31-й титул на турнире серии Мастерс

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль в 11-й раз стал победителем турнира в Монте-Карло . В решающем поединке испанский теннисист обыграл японца Кея Нисикори со счетом 6:3, 6:2.

Уроженец Манакора завоевал 31-й титул на турнирах серии «Мастерс» и вышел на первое место по этому показателю. На второй строчке находится серб Новак Джокович, который выиграл 30 таких турниров. Кроме того, Надаль догнал швейцарца Роджера Федерера по количеству выходов в финал на «Мастерсах» — оба теннисиста по 47 раз принимали участие в решающих матчах.

Победа в Монте-Карло позволила Надалю сохранить звание первой ракетки мира. На следующей неделе он будет защищать титул в Барселоне.