Монте-Карло. Надаль выиграл у Нисикори и стал победителем Мастерса

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в 11-й раз победил на грунтовом турнире категории «Мастерс» в Монте-Карло. В решающем поединке первый номер посева обыграл представителя Японии Кея Нисикори со счетом.

Продолжительность матча составила 1 час 34 минуты. Надаль выполнил 1 подачу навылет, допустил 2 двойные ошибки и 4 раза взял чужую подачу. На счету Нисикори 1 эйс, 2 двойные ошибки и 1 упущенный брейк-пойнт.

Рафаэль Надаль (Испания) - Кей Нисикори (Японии) - 6:3, 6:2

Испанский теннисист завоевал 76-й титул в карьере и первый в нынешнем году. За счет победы на турнире Надаль сохранил за собой звание первой ракетки мира.