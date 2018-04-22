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Монте-Карло. Надаль выиграл у Нисикори и стал победителем Мастерса

Испанский теннисист завоевал 76-й титул в карьере и первый в нынешнем году

  • 22.04.2018 17:54
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  • 1 комментария
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Getty Images. Рафаэль Надаль
© Getty Images. Рафаэль Надаль
Испанский теннисист Рафаэль Надаль в 11-й раз победил на грунтовом турнире категории «Мастерс» в Монте-Карло. В решающем поединке первый номер посева обыграл представителя Японии Кея Нисикори со счетом. 
 
Продолжительность матча составила 1 час 34 минуты. Надаль выполнил 1 подачу навылет, допустил 2 двойные ошибки и 4 раза взял чужую подачу. На счету Нисикори 1 эйс, 2 двойные ошибки и 1 упущенный брейк-пойнт. 
 
Рафаэль Надаль (Испания) - Кей Нисикори (Японии) - 6:3, 6:2
 
Испанский теннисист завоевал 76-й титул в карьере и первый в нынешнем году. За счет победы на турнире Надаль сохранил за собой звание первой ракетки мира.
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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Валера Ватутин
      Валера Ватутин, 22.04.2018 18:18
    0
    Парни, надоело про*бывать деньги в БК? Нашел норм сайт king-ball.ru работают с 2013 года, сегодня у меня с ними очередная 7-мая ставочка, до этого без пролетов. В общем думайте сами, решайте сами!
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