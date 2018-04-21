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Кубок Федерации. Франция и США закончили первый день со счетом 1:1

Слоан Стивенс и Кристина Младенович принесли своим командам по очку

  • 21.04.2018 20:42
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Getty Images. Слоан Стивенс
© Getty Images. Слоан Стивенс

Сегодня, 21 апреля, во Франции стартовала матчевая встреча полуфинала Кубка Федерации между местной сборной и командой США. Оба поединка длились около дух часов, команды поделили очки.

Франция – США – 1:1
Экс-ан-Прованс, грунт

Полин Парментье – Слоан Стивенс – 6:7(3), 5:7
Кристина Младенович – Коко Вандевей – 1:6, 6:3, 6:2

Завтра первыми на корты выйдут Младенович и Стивенс, чуть позже сыграют Парментье и Вандевей. Если счет останется равным, будет сыгран парный поединок.

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Источник — Sport.ua

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