Кубок Федерации. Франция и США закончили первый день со счетом 1:1

Сегодня, 21 апреля, во Франции стартовала матчевая встреча полуфинала Кубка Федерации между местной сборной и командой США. Оба поединка длились около дух часов, команды поделили очки.
Франция – США – 1:1
Экс-ан-Прованс, грунт
Полин Парментье – Слоан Стивенс – 6:7(3), 5:7
Кристина Младенович – Коко Вандевей – 1:6, 6:3, 6:2
Завтра первыми на корты выйдут Младенович и Стивенс, чуть позже сыграют Парментье и Вандевей. Если счет останется равным, будет сыгран парный поединок.
Источник — Sport.ua
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