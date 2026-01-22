Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Португалия
22 января 2026, 23:16 | Обновлено 22 января 2026, 23:18
Срна – о Судакове: «Если Моуриньо это делает, то только потому, что...»

Директор Шахтера оценил решение тренера «Бенфики»

22 января 2026, 23:16 | Обновлено 22 января 2026, 23:18
Срна – о Судакове: «Если Моуриньо это делает, то только потому, что...»
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна поделился мнениями об украинском полузащитнике лиссабонской «Бенфики» Георгии Судакове.

«Конечно, его позиция – это восьмерка или десятка. Но Моуриньо – великолепный тренер. Если он ставит его на левый фланг, то потому, что верит, что тот тоже может там играть. Но все же он лучше играет в центре! Он играл в центре в нашей команде, но, возможно, у Моуриньо нет вариантов. Возможно, у него нет игроков, которые могли бы там играть, понимаете. Это его решение, что я могу сказать? Судаков – великий и замечательный человек, а также невероятный игрок.

Судаков – сильный. Весь украинский народ – сильный, они доказывали это в течение четырех лет борьбы против России. Это сильный народ с замечательным менталитетом. Это замечательные, честные люди. Мне посчастливилось прожить здесь 23 года, я встретил так много хороших людей, так много невероятных людей. Они – мои друзья на всю жизнь. Я – хорват, но я также – украинец. Сейчас я – с украинским народом.

Украинским игрокам непросто каждый день видеть, что происходит в их стране, читать новости. У всех там семьи, они боятся за них. Они испытывают стресс. Когда ложишься спать, не знаешь, что будет ночью, потому что нападения происходят почти всегда. Конечно, ложишься спать в стрессе. Но это касается не только Судакова, это касается всех в Украине.

Я знаю Судакова, он – очень сильный, хорошо знаю всех наших игроков. Иногда я разговариваю с ним, и он очень рад. Конечно, ему нужно время, потому что он приехал, когда чемпионат уже шел полным ходом. Всем игрокам нужно время. Когда я разговаривал с Руи Коштой, он сказал мне: «Я сохраню для него футболку с номером 10». И этим Руи Кошта сказал о нем все, что хотел», – заявил Срна в интервью программе Bola Branca.

Ранее в «Бенфике» отреагировали на проблемы Судакова и приняли решение.

