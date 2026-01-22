Срна – о Судакове: «Если Моуриньо это делает, то только потому, что...»
Директор Шахтера оценил решение тренера «Бенфики»
Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна поделился мнениями об украинском полузащитнике лиссабонской «Бенфики» Георгии Судакове.
«Конечно, его позиция – это восьмерка или десятка. Но Моуриньо – великолепный тренер. Если он ставит его на левый фланг, то потому, что верит, что тот тоже может там играть. Но все же он лучше играет в центре! Он играл в центре в нашей команде, но, возможно, у Моуриньо нет вариантов. Возможно, у него нет игроков, которые могли бы там играть, понимаете. Это его решение, что я могу сказать? Судаков – великий и замечательный человек, а также невероятный игрок.
Судаков – сильный. Весь украинский народ – сильный, они доказывали это в течение четырех лет борьбы против России. Это сильный народ с замечательным менталитетом. Это замечательные, честные люди. Мне посчастливилось прожить здесь 23 года, я встретил так много хороших людей, так много невероятных людей. Они – мои друзья на всю жизнь. Я – хорват, но я также – украинец. Сейчас я – с украинским народом.
Украинским игрокам непросто каждый день видеть, что происходит в их стране, читать новости. У всех там семьи, они боятся за них. Они испытывают стресс. Когда ложишься спать, не знаешь, что будет ночью, потому что нападения происходят почти всегда. Конечно, ложишься спать в стрессе. Но это касается не только Судакова, это касается всех в Украине.
Я знаю Судакова, он – очень сильный, хорошо знаю всех наших игроков. Иногда я разговариваю с ним, и он очень рад. Конечно, ему нужно время, потому что он приехал, когда чемпионат уже шел полным ходом. Всем игрокам нужно время. Когда я разговаривал с Руи Коштой, он сказал мне: «Я сохраню для него футболку с номером 10». И этим Руи Кошта сказал о нем все, что хотел», – заявил Срна в интервью программе Bola Branca.
Ранее в «Бенфике» отреагировали на проблемы Судакова и приняли решение.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Стартовал чемпионат Европы по футзалу
Произойдет это не раньше начала следующего сезона