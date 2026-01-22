Три английских клуба планировали подписать троих футболистов из Украины

Футбольный агент Андрей Кириченко рассказал, что три команды из английского Чемпионшипа планировали подписать трех игроков львовского «Руха», однако представитель Украинской Премьер-лиги не смог договориться о трансферах из-за высоких финансовых запросов.

– Какой сложный кейс в вашей практике, когда интерес был реален, но система не дала игроку двигаться дальше?

– Было много предметного интереса – не просто разговоров, а обсуждений, которые вполне могли завершиться конкретными предложениями, ведь речь шла о четких цифрах. В частности, от клубов Чемпионшипа – «Бирмингема», «Плимута» и «Престона» – в отношении игроков «Руха»: Квасницы, Сапуги и Слюбика.

Однако разрыв между финансовыми ожиданиями «Руха» и тем, что предлагали английские клубы, был слишком велик, так что договориться о трансферах не удалось.

И, как мы видим теперь, «Рух» в итоге продал своих игроков в «Карпаты» по той же цене, по которой раньше планировал реализовать их на британском рынке – если, конечно, правдой является информация об условиях соглашения между двумя львовскими клубами, – рассказал Кириченко.

В итоге к «Карпатам» присоединились полузащитник Марко Сапуга и вингер Илья Квасница, а защитник Богдан Слюбик перебрался в чемпионат Чехии.