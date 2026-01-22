Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Три английских клуба планировали подписать троих футболистов из Украины
Англия
22 января 2026, 20:49 |
1299
0

Три английских клуба планировали подписать троих футболистов из Украины

В услугах Слюбика, Квасницы и Сапуги были заинтересованы «Бирмингем», «Плимут» и «Престон»

22 января 2026, 20:49 |
1299
0
Три английских клуба планировали подписать троих футболистов из Украины
ФК Рух Львов. Богдан Слюбик

Футбольный агент Андрей Кириченко рассказал, что три команды из английского Чемпионшипа планировали подписать трех игроков львовского «Руха», однако представитель Украинской Премьер-лиги не смог договориться о трансферах из-за высоких финансовых запросов.

– Какой сложный кейс в вашей практике, когда интерес был реален, но система не дала игроку двигаться дальше?

– Было много предметного интереса – не просто разговоров, а обсуждений, которые вполне могли завершиться конкретными предложениями, ведь речь шла о четких цифрах. В частности, от клубов Чемпионшипа – «Бирмингема», «Плимута» и «Престона» – в отношении игроков «Руха»: Квасницы, Сапуги и Слюбика.

Однако разрыв между финансовыми ожиданиями «Руха» и тем, что предлагали английские клубы, был слишком велик, так что договориться о трансферах не удалось.

И, как мы видим теперь, «Рух» в итоге продал своих игроков в «Карпаты» по той же цене, по которой раньше планировал реализовать их на британском рынке – если, конечно, правдой является информация об условиях соглашения между двумя львовскими клубами, – рассказал Кириченко.

В итоге к «Карпатам» присоединились полузащитник Марко Сапуга и вингер Илья Квасница, а защитник Богдан Слюбик перебрался в чемпионат Чехии.

По теме:
Жирона и Динамо могут оформить трансфер украинца за символическую сумму
Байер шокирован. Украинский Холанд принял радикальное решение
Ингулец расторг контракт с воспитанником Динамо
чемпионат Англии по футболу Чемпионшип Престон Плимут Бирмингем Сити Рух Львов Богдан Слюбик Марко Сапуга Илья Квасница трансферы трансферы УПЛ Андрей Кириченко
Николай Тытюк Источник: Футбол 24
Оцените материал
(29)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборная Украины выиграла золото юниорского чемпионата Европы по биатлону
Биатлон | 22 января 2026, 14:44 7
Сборная Украины выиграла золото юниорского чемпионата Европы по биатлону
Сборная Украины выиграла золото юниорского чемпионата Европы по биатлону

Татьяна и Тарас Тарасюки показали невероятную гонку в Иматре

Соболенко отреагировала на обвинения Олейниковой в поддержке лукашенко
Теннис | 21 января 2026, 21:15 2
Соболенко отреагировала на обвинения Олейниковой в поддержке лукашенко
Соболенко отреагировала на обвинения Олейниковой в поддержке лукашенко

Арина заявила, что обязательно бы что-то изменила для мира, если бы могла

Моуриньо заговорил о Трубине после поражения Бенфики в Лиге чемпионов
Футбол | 22.01.2026, 09:09
Моуриньо заговорил о Трубине после поражения Бенфики в Лиге чемпионов
Моуриньо заговорил о Трубине после поражения Бенфики в Лиге чемпионов
Стало известно, когда Михаил Мудрик может вернуться на поле
Футбол | 22.01.2026, 08:05
Стало известно, когда Михаил Мудрик может вернуться на поле
Стало известно, когда Михаил Мудрик может вернуться на поле
Тьерри АНРИ: «Из этого раздули целую историю. Все из-за Винисиуса»
Футбол | 22.01.2026, 18:47
Тьерри АНРИ: «Из этого раздули целую историю. Все из-за Винисиуса»
Тьерри АНРИ: «Из этого раздули целую историю. Все из-за Винисиуса»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Зидан готов возглавить Реал, если из клуба выгонят одного игрока
Зидан готов возглавить Реал, если из клуба выгонят одного игрока
22.01.2026, 07:48 8
Футбол
Боксер, который прервал гегемонию Кличко, идет за Усиком и бросил ему вызов
Боксер, который прервал гегемонию Кличко, идет за Усиком и бросил ему вызов
22.01.2026, 09:28 6
Бокс
Стала известна соперница Свитолиной в 1/16 финала Australian Open 2026
Стала известна соперница Свитолиной в 1/16 финала Australian Open 2026
21.01.2026, 04:36 4
Теннис
Реал определился с ценой на Андрея Лунина и сообщил ее клубу из Англии
Реал определился с ценой на Андрея Лунина и сообщил ее клубу из Англии
20.01.2026, 19:23
Футбол
Кличко назвал цифру, которая не укладывается в голове
Кличко назвал цифру, которая не укладывается в голове
22.01.2026, 09:02 6
Бокс
Итоги первого дня Евро: результативный матч-открытие, чудо от Латвии
Итоги первого дня Евро: результативный матч-открытие, чудо от Латвии
21.01.2026, 23:01
Футзал
Гвардиола позвонил Суркису. Детали ухода звезды сборной Украины из Киева
Гвардиола позвонил Суркису. Детали ухода звезды сборной Украины из Киева
21.01.2026, 08:06 7
Футбол
САЛЕНКО: «У него слишком большая зарплата, нужно уходить, а он не хочет»
САЛЕНКО: «У него слишком большая зарплата, нужно уходить, а он не хочет»
21.01.2026, 10:05 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем