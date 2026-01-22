Трубин и Судаков уступили Юве, Сикан перешел в Андерлехт, 960-й гол Роналду

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 21 января.

1. Таблица Лиги чемпионов. 15 команд досрочно обеспечили выход в плей-офф

Лондонский Арсенал и мюнхенская Бавария уже получили путевки в 1/8 финала

2. Орлам подрезали крылья. Ювентус в Турине обыграл Бенфику

Судаков и Трубин приняли участие в матче Лиги чемпионов

3A. Дубль Фермина, автогол Левандовски, шедевр Ольмо. Барселона дожала Славию

Каталонцы переиграли соперников со счетом 4:2 в 7-м туре Лиги чемпионов

3B. Умный гол Собослаи. Ливерпуль разгромил Марсель и входит в топ-8 ЛЧ

Вечером 21 января состоялся матч 7-го тура Лиги чемпионов 2025/26

4. Роналду забил гол и принес команде Аль-Наср победу в матче чемпионата

Рыцари Неджда переиграли Дамак со счетом 2:1 в 17-м туре в Саудовской Аравии

5. ОФИЦИАЛЬНО. Самый титулованный клуб Бельгии оформил трансфер Сикана

Украинский форвард продолжит карьеру в составе «Андерлехта»

6. ОФИЦИАЛЬНО. Колос подписал форварда, который выступал за границей

Ардит Тахири перебрался в УПЛ

7. Свитолина в борьбе. Определена половина участниц 1/16 финала Aus Open 2026

Элина переиграла Линду Климовичову и далее поборется против Дианы Шнайдер

8. Единственный боксер, которого не любит Усик, возвращается на ринг в 41 год

Марко Хук проведет второй бой за последние пять лет и выйдет на ринг 14 февраля

9. Стартует чемпионат Европы 2026 по футзалу: группы, расписание, игры Украины

Матчи континентального форума принимают Каунас, Рига и Любляна

10. 7 «забытых» украинских футболистов, которых можно вернуть в УПЛ бесплатно

Без выплаты трансферных компенсаций