Трубин и Судаков уступили Юве, Сикан перешел в Андерлехт, 960-й гол Роналду
Главные новости за 21 января на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 21 января.
1. Таблица Лиги чемпионов. 15 команд досрочно обеспечили выход в плей-офф
Лондонский Арсенал и мюнхенская Бавария уже получили путевки в 1/8 финала
2. Орлам подрезали крылья. Ювентус в Турине обыграл Бенфику
Судаков и Трубин приняли участие в матче Лиги чемпионов
3A. Дубль Фермина, автогол Левандовски, шедевр Ольмо. Барселона дожала Славию
Каталонцы переиграли соперников со счетом 4:2 в 7-м туре Лиги чемпионов
3B. Умный гол Собослаи. Ливерпуль разгромил Марсель и входит в топ-8 ЛЧ
Вечером 21 января состоялся матч 7-го тура Лиги чемпионов 2025/26
4. Роналду забил гол и принес команде Аль-Наср победу в матче чемпионата
Рыцари Неджда переиграли Дамак со счетом 2:1 в 17-м туре в Саудовской Аравии
5. ОФИЦИАЛЬНО. Самый титулованный клуб Бельгии оформил трансфер Сикана
Украинский форвард продолжит карьеру в составе «Андерлехта»
6. ОФИЦИАЛЬНО. Колос подписал форварда, который выступал за границей
Ардит Тахири перебрался в УПЛ
7. Свитолина в борьбе. Определена половина участниц 1/16 финала Aus Open 2026
Элина переиграла Линду Климовичову и далее поборется против Дианы Шнайдер
8. Единственный боксер, которого не любит Усик, возвращается на ринг в 41 год
Марко Хук проведет второй бой за последние пять лет и выйдет на ринг 14 февраля
9. Стартует чемпионат Европы 2026 по футзалу: группы, расписание, игры Украины
Матчи континентального форума принимают Каунас, Рига и Любляна
10. 7 «забытых» украинских футболистов, которых можно вернуть в УПЛ бесплатно
Без выплаты трансферных компенсаций
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор поединка 7-го тура Лиги чемпионов
Коуч рассказал, как живет клуб в зимнее межсезонье, заговорив о трансферах