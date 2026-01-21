ОФИЦИАЛЬНО. Колос подписал форварда, который выступал за границей
Ардит Тахири перебрался в УПЛ
Ковалевский Колосс официально объявил о подписании форварда Ардита Тахири. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
«Приветствуем Ардита в «Колосе»! Вместе к новым высотам», – лаконично говорится в сообщении.
В прошлом сезоне Тахири выступал за клуб «Ллапи», а летом 2025 года ушел в аренду в клуб чемпионата Финляндии ХИК. Игрок вызвался в молодежную сборную Косово (U-21), в которой провел 18 матчей и отличился тремя голами.
В нынешнем сезоне Колос занимает шестое место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 25 турнирных баллов после 16 сыгранных матчей.
