ОФИЦИАЛЬНО. Колос подписал форварда, который выступал за границей

Ковалевский Колосс официально объявил о подписании форварда Ардита Тахири. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Приветствуем Ардита в «Колосе»! Вместе к новым высотам», – лаконично говорится в сообщении.

В прошлом сезоне Тахири выступал за клуб «Ллапи», а летом 2025 года ушел в аренду в клуб чемпионата Финляндии ХИК. Игрок вызвался в молодежную сборную Косово (U-21), в которой провел 18 матчей и отличился тремя голами.

В нынешнем сезоне Колос занимает шестое место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 25 турнирных баллов после 16 сыгранных матчей.