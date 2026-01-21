В четверг, 22 января, состоится поединок 7-го тура основного этапа Лиги Европы между «Фрайбургом» и «Маккаби Тель-Авив». По киевскому времени игра начнется в 19.45.

Фрайбург

Не слишком удачно проходит сезон для немецкой команды. После 18 туров Бундеслиги на балансе клуба есть 24 зачетных пункта, позволяющих ему занимать 8-е место турнирной таблицы. На данный момент от зоны топ-4 «Фрайбург» отстает на 9 очков. В Кубке Германии коллектив квалифицировался в четвертьфинал, где сыграет против столичной «Герты».

Но вот в Лиге Европы немцы выглядят намного увереннее – после 6 туров на их счету уже 14 очков, благодаря которым клуб и находится на 5-й строчке общей таблицы турнира. Расстояние от лидера, «Лиона», на данный момент составляет всего 1 балл.

Маккаби Тель-Авив

Для действующих чемпионов Израиля защита титула в текущем сезоне проходит не лучшим образом. После 19 туров национальной лиги на балансе команды есть 36 очков, благодаря которым она может занимать 3-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от лидера, Бейтара, на данный момент составляет уже 9 баллов. В Кубке Израиля «Маккаби» удалось квалифицироваться в четвертьфинал.

На евроарене дела клуба идут совсем плохо. После 6 туров «Маккаби» имеет на балансе 1 балл, благодаря которому занимает предпоследнее, 35 место турнирной таблицы. Фактически, шансов на проход в плей-офф у израильтян уже нет.

Личные встречи

Клубы еще ни разу не играли между собой в официальных играх.

Интересные факты

«Маккаби» смогли сохранить ворота сухими лишь в 1/5 предыдущих матчей.

Беспроигрышная домашняя серия «Фрайбурга» длится уже 13 матчей подряд.

«Маккаби» смог победить лишь в 1/8 предыдущих выездных поединков.

Прогноз

Учитывая разницу в классах команд и предыдущие их выступления в еврокубках, я поставлю на победу «Фрайбурга» с форой -1.5 (с коэффициентом 1.55 по линии БК betking).