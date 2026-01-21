Фрайбург – Маккаби Тель-Авив. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Матч начнется 22 января в 19:45 по Киеву
В четверг, 22 января, состоится поединок 7-го тура основного этапа Лиги Европы между «Фрайбургом» и «Маккаби Тель-Авив». По киевскому времени игра начнется в 19.45.
Фрайбург
Не слишком удачно проходит сезон для немецкой команды. После 18 туров Бундеслиги на балансе клуба есть 24 зачетных пункта, позволяющих ему занимать 8-е место турнирной таблицы. На данный момент от зоны топ-4 «Фрайбург» отстает на 9 очков. В Кубке Германии коллектив квалифицировался в четвертьфинал, где сыграет против столичной «Герты».
Но вот в Лиге Европы немцы выглядят намного увереннее – после 6 туров на их счету уже 14 очков, благодаря которым клуб и находится на 5-й строчке общей таблицы турнира. Расстояние от лидера, «Лиона», на данный момент составляет всего 1 балл.
Маккаби Тель-Авив
Для действующих чемпионов Израиля защита титула в текущем сезоне проходит не лучшим образом. После 19 туров национальной лиги на балансе команды есть 36 очков, благодаря которым она может занимать 3-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от лидера, Бейтара, на данный момент составляет уже 9 баллов. В Кубке Израиля «Маккаби» удалось квалифицироваться в четвертьфинал.
На евроарене дела клуба идут совсем плохо. После 6 туров «Маккаби» имеет на балансе 1 балл, благодаря которому занимает предпоследнее, 35 место турнирной таблицы. Фактически, шансов на проход в плей-офф у израильтян уже нет.
Личные встречи
Клубы еще ни разу не играли между собой в официальных играх.
Интересные факты
- «Маккаби» смогли сохранить ворота сухими лишь в 1/5 предыдущих матчей.
- Беспроигрышная домашняя серия «Фрайбурга» длится уже 13 матчей подряд.
- «Маккаби» смог победить лишь в 1/8 предыдущих выездных поединков.
Прогноз
Учитывая разницу в классах команд и предыдущие их выступления в еврокубках, я поставлю на победу «Фрайбурга» с форой -1.5 (с коэффициентом 1.55 по линии БК betking).
19:45
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вечером 21 января состоялся матч 7-го тура Лиги чемпионов 2025/26
Украинец выделил Тайсона Фьюри