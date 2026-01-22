Украинский форвард отказал клубу, где играли Бекхэм и Ибрагимович
Сикан имел вариант с «Лос-Анджелес Гелакси»
Украинский нападающий Даниил Сикан мог продолжить карьеру в Соединенных Штатах Америки, где им интересовался титулованный клуб MLS.
По информации Legioners.ua, «Лос-Анджелес Гелакси» интересовался нападающим и рассматривал его как усиление атаки. Однако 24-летний футболист выбрал европейский путь и присоединится к бельгийскому «Андерлехту», который заплатит турецкому «Трабзонспору» 3,5 млн евро.
В нынешнем сезоне Сикан провел за турецкий клуб 16 матчей, забил 4 гола и отдал 1 ассист, а его рыночная стоимость оценивается в 5 млн евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Без выплаты трансферных компенсаций, конечно же. Так как совсем бесплатно – это лишь в мышеловке…
Известно, как состоялся уход Цыганкова из «Динамо»