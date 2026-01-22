Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Украинский форвард отказал клубу, где играли Бекхэм и Ибрагимович
22 января 2026, 01:32
Украинский форвард отказал клубу, где играли Бекхэм и Ибрагимович

Сикан имел вариант с «Лос-Анджелес Гелакси»

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Сикан

Украинский нападающий Даниил Сикан мог продолжить карьеру в Соединенных Штатах Америки, где им интересовался титулованный клуб MLS.

По информации Legioners.ua, «Лос-Анджелес Гелакси» интересовался нападающим и рассматривал его как усиление атаки. Однако 24-летний футболист выбрал европейский путь и присоединится к бельгийскому «Андерлехту», который заплатит турецкому «Трабзонспору» 3,5 млн евро.

В нынешнем сезоне Сикан провел за турецкий клуб 16 матчей, забил 4 гола и отдал 1 ассист, а его рыночная стоимость оценивается в 5 млн евро.

Дмитрий Олийченко Источник: Legioners.ua
