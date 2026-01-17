Источник: Сикан мог продолжить карьеру в топ-лиге Европы
Украинский бомбардир мог очутиться в «Тулузе»
Украинский нападающий «Трабзонспора» Даниил Сикан мог перебраться в «Тулузу». Об этом сообщает Игорь Бурбас.
По информации источника, французский клуб делал предложение по 24-летнему футболисту, но гонку за украинца выиграл бельгийский «Андерлехт». «Тулуза» предлагала четыре миллиона евро + бонусы.
В текущем сезоне Даниил Сикан провел 16 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться четырьмя забитыми мячами и одной голевой передачей. Веб-портал Trasnefrmarkt оценивает стоимость игрока в пять миллионов евро.
