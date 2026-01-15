ФОТО. Шахтер провел первую тренировку в 2026 году

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
15 января 2026, 23:18 |
Донецкая команда вышла из отпуска

ФК Шахтер

Футбольный клуб «Шахтер» проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Анталье, Турция.

15 января 2026 года команда провела первую тренировку после длительного зимнего отпуска.

«Первая тренировка 2026 года ✅», – подписала подборку фотографий пресс-служба клуба.

По итогам 16 туров Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26 донецкий «Шахтер» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 35 очков в чемпионате Украины.

фото чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк тренировка Украинская Премьер-лига учебно-тренировочные сборы
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
