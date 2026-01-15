Украина. Премьер лига15 января 2026, 23:18 |
ФОТО. Шахтер провел первую тренировку в 2026 году
Донецкая команда вышла из отпуска
15 января 2026, 23:18 |
Футбольный клуб «Шахтер» проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Анталье, Турция.
15 января 2026 года команда провела первую тренировку после длительного зимнего отпуска.
«Первая тренировка 2026 года ✅», – подписала подборку фотографий пресс-служба клуба.
По итогам 16 туров Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26 донецкий «Шахтер» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 35 очков в чемпионате Украины.
