Испания
14 января 2026, 05:09 | Обновлено 14 января 2026, 05:10
Стало известно, что на самом деле было между Алонсо и Пересом в Реале

Как на самом деле взаимодействовали тренер и президент

Стало известно, что на самом деле было между Алонсо и Пересом в Реале
Getty Images/Global Images Ukraine

Глава мадридского «Реала» Флорентино Перес фактически не оказывал поддержки Хаби Алонсо в период его пребывания на посту главного тренера. Такими сведениями делится издание ESPN.

Согласно информации источника, инициатором приглашения Алонсо в клуб выступил исполнительный директор Хосе Анхель Санчес. Именно Санчес курировал переговорный процесс с испанским наставником, в то время как у Переса были иные соображения относительно того, кто должен возглавить команду.

Напомним, 12 января «королевский клуб» официально подтвердил увольнение Хаби Алонсо, назначив на его место Альваро Арбелоа. Алонсо находился у руля коллектива с лета 2025 года. За этот период «Реал» провел 34 матча в различных турнирах, записав на свой счет 24 победы, 4 ничьих и 6 поражений.

По теме:
Реал может досрочно вернуть Эндрика из аренды в Лионе
7 тренеров Реала в эпоху Переса провели меньше матчей, чем Хаби Алонсо
КЛОПП – об отставке Алонсо: «Это говорит о внутренних проблемах клуба»
Хаби Алонсо Реал Мадрид Флорентино Перес Альваро Арбелоа
Михаил Олексиенко Источник: ESPN
