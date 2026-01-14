Стало известно, что на самом деле было между Алонсо и Пересом в Реале

Глава мадридского «Реала» Флорентино Перес фактически не оказывал поддержки Хаби Алонсо в период его пребывания на посту главного тренера. Такими сведениями делится издание ESPN.

Согласно информации источника, инициатором приглашения Алонсо в клуб выступил исполнительный директор Хосе Анхель Санчес. Именно Санчес курировал переговорный процесс с испанским наставником, в то время как у Переса были иные соображения относительно того, кто должен возглавить команду.

Напомним, 12 января «королевский клуб» официально подтвердил увольнение Хаби Алонсо, назначив на его место Альваро Арбелоа. Алонсо находился у руля коллектива с лета 2025 года. За этот период «Реал» провел 34 матча в различных турнирах, записав на свой счет 24 победы, 4 ничьих и 6 поражений.