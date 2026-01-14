Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бывший наставник Реала: «Бремя ответственности ложится на игроков»
Испания
14 января 2026, 03:42 |
72
0

Бывший наставник Реала: «Бремя ответственности ложится на игроков»

Шустер прокомментировал отставку Алонсо и приход Арбелоа

14 января 2026, 03:42 |
72
0
Бывший наставник Реала: «Бремя ответственности ложится на игроков»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший хавбек и тренер «Реала» Бернд Шустер прокомментировал отставку Хаби Алонсо и приход Альваро Арбелоа на должность главного тренера мадридского клуба.

«Я лично посетил Суперкубок и до последнего момента общался с представителями «Реала», но и намека не было на то, что подобное может случиться. Полагаю, это решение стало неожиданностью для всех.

Он [Алонсо] обязательно вернется к работе – Хаби еще очень молод, и полученный опыт пойдет ему на пользу. Что касается Арбелоа, его преимущество в том, что он находится в родных стенах. Альваро долго тренировал молодежный состав и прекрасно знаком со внутренней кухней «Реала».

На данном этапе груз ответственности ложится не столько на плечи Арбелоа, сколько на самих футболистов. Теперь слово за игроками: им необходимо перестроиться, прибавить в мастерстве, сражаться до финального свистка в сезоне и во что бы то ни стало завоевать какой–либо трофей», – отметил Шустер в эфире El Programa de Ortega.

По теме:
КЛООП – об отставке Алонсо: «Это говорит о внутренних проблемах клуба»
Алонсо сохранял доверие большинства игроков Реала, пойдя на уступки
Болельщики Реала обратились к экс-тренеру с просьбой вернуться
Хаби Алонсо Реал Мадрид Бернд Шустер Альваро Арбелоа Барселона Суперкубок Испании по футболу
Михаил Олексиенко Источник: Marca
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Куртуа обратился к Алонсо после его отставки из Реала
Футбол | 13 января 2026, 06:04 0
Куртуа обратился к Алонсо после его отставки из Реала
Куртуа обратился к Алонсо после его отставки из Реала

Бельгийский вратарь высказался по поводу ухода тренера

ОФИЦИАЛЬНО. Полесье исключило Гуцуляка и Чоботенко из первой команды
Футбол | 13 января 2026, 19:27 27
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье исключило Гуцуляка и Чоботенко из первой команды
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье исключило Гуцуляка и Чоботенко из первой команды

Два игрока переведены в юношеский состав

Владислав Ванат составил компанию Михаилу Мудрику
Футбол | 13.01.2026, 23:13
Владислав Ванат составил компанию Михаилу Мудрику
Владислав Ванат составил компанию Михаилу Мудрику
Усик без колебаний назвал супертяжа, который лучше Кличко и Джошуа
Бокс | 13.01.2026, 06:42
Усик без колебаний назвал супертяжа, который лучше Кличко и Джошуа
Усик без колебаний назвал супертяжа, который лучше Кличко и Джошуа
Бетис – Эльче. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Испании
Футбол | 14.01.2026, 02:28
Бетис – Эльче. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Испании
Бетис – Эльче. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Испании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Бывший чемпион: «Не хочу видеть бой Усика и Фьюри. Тут все понятно»
Бывший чемпион: «Не хочу видеть бой Усика и Фьюри. Тут все понятно»
12.01.2026, 00:13 1
Бокс
Винисиус требует от Реала, чтобы два игрока ушли, или не продлит контракт
Винисиус требует от Реала, чтобы два игрока ушли, или не продлит контракт
12.01.2026, 04:30 2
Футбол
Украинский боксер хочет получить паспорт гражданина другой страны
Украинский боксер хочет получить паспорт гражданина другой страны
13.01.2026, 19:04 6
Бокс
Ребров принял решение об участии Ярмоленко в матчах сборной Украины
Ребров принял решение об участии Ярмоленко в матчах сборной Украины
12.01.2026, 06:30 6
Футбол
Явгусишин победил самого неудобного соперника по «правилу мертвого тела»
Явгусишин победил самого неудобного соперника по «правилу мертвого тела»
12.01.2026, 14:06 18
Другие виды
Флорентино Перес принял решение по Алонсо после поражения от Барселоны
Флорентино Перес принял решение по Алонсо после поражения от Барселоны
12.01.2026, 07:45 2
Футбол
ВИДЕО. Стадион и диктор в экстазе. Как Жирона реагировала на гол Ваната
ВИДЕО. Стадион и диктор в экстазе. Как Жирона реагировала на гол Ваната
12.01.2026, 00:10 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Реал сразу назначил нового тренера после увольнения Алонсо
ОФИЦИАЛЬНО. Реал сразу назначил нового тренера после увольнения Алонсо
12.01.2026, 19:27 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем