Бывший наставник Реала: «Бремя ответственности ложится на игроков»
Шустер прокомментировал отставку Алонсо и приход Арбелоа
Бывший хавбек и тренер «Реала» Бернд Шустер прокомментировал отставку Хаби Алонсо и приход Альваро Арбелоа на должность главного тренера мадридского клуба.
«Я лично посетил Суперкубок и до последнего момента общался с представителями «Реала», но и намека не было на то, что подобное может случиться. Полагаю, это решение стало неожиданностью для всех.
Он [Алонсо] обязательно вернется к работе – Хаби еще очень молод, и полученный опыт пойдет ему на пользу. Что касается Арбелоа, его преимущество в том, что он находится в родных стенах. Альваро долго тренировал молодежный состав и прекрасно знаком со внутренней кухней «Реала».
На данном этапе груз ответственности ложится не столько на плечи Арбелоа, сколько на самих футболистов. Теперь слово за игроками: им необходимо перестроиться, прибавить в мастерстве, сражаться до финального свистка в сезоне и во что бы то ни стало завоевать какой–либо трофей», – отметил Шустер в эфире El Programa de Ortega.
