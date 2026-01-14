Australian Open14 января 2026, 00:04 |
118
0
Дарья Снигур – Карсон Бренстайн. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрете видеотрансляцию матча второго раунда квалификации Australian Open 2026
14 января 2026, 00:04 |
118
0
14 января украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 136) продолжит выступления в квалификации Открытого чемпионата Австралии 2026.
В полуфинале отбора украинка сыграет против Карсон Бренстайн (Канада, WTA 179). Поединок начнется ориентировочно в 05:30 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет первая встреча соперниц.
Победительница противостояния в решающем поединке квалификации поборется либо с Александрой Саснович, либо с Катинкой фон Дайхманн.
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 13 января 2026, 19:27 25
Два игрока переведены в юношеский состав
Теннис | 13 января 2026, 21:06 0
Свитолина эмоционально отреагировала на титул в Окленде
Футбол | 13.01.2026, 08:59
Футбол | 13.01.2026, 08:33
Футбол | 13.01.2026, 21:35
Комментарии 0
Популярные новости
12.01.2026, 04:30 2
12.01.2026, 20:54 1
13.01.2026, 00:07 22
12.01.2026, 06:30 6
12.01.2026, 09:00 1
13.01.2026, 06:42 1
13.01.2026, 07:45 6
12.01.2026, 06:55