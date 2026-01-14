Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Дарья Снигур – Карсон Бренстайн. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Australian Open
14 января 2026, 00:04 |
118
0

Дарья Снигур – Карсон Бренстайн. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрете видеотрансляцию матча второго раунда квалификации Australian Open 2026

14 января 2026, 00:04 |
118
0
Дарья Снигур – Карсон Бренстайн. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

14 января украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 136) продолжит выступления в квалификации Открытого чемпионата Австралии 2026.

В полуфинале отбора украинка сыграет против Карсон Бренстайн (Канада, WTA 179). Поединок начнется ориентировочно в 05:30 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в решающем поединке квалификации поборется либо с Александрой Саснович, либо с Катинкой фон Дайхманн.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Юлия Стародубцева – Деспина Папамихаил. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ангелина Калинина – Анук Куверманс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Расписание матчей представителей Украины в отборе Aus Open на 14 января
Карсон Бренстайн Дарья Снигур смотреть онлайн Australian Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Полесье исключило Гуцуляка и Чоботенко из первой команды
Футбол | 13 января 2026, 19:27 25
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье исключило Гуцуляка и Чоботенко из первой команды
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье исключило Гуцуляка и Чоботенко из первой команды

Два игрока переведены в юношеский состав

ФОТО. Свитолина показала особые кадры после триумфа в Окленде
Теннис | 13 января 2026, 21:06 0
ФОТО. Свитолина показала особые кадры после триумфа в Окленде
ФОТО. Свитолина показала особые кадры после триумфа в Окленде

Свитолина эмоционально отреагировала на титул в Окленде

Реал хочет назначить Клоппа вместо Алонсо. Тот уже дал ответ
Футбол | 13.01.2026, 08:59
Реал хочет назначить Клоппа вместо Алонсо. Тот уже дал ответ
Реал хочет назначить Клоппа вместо Алонсо. Тот уже дал ответ
Бенфика приняла сенсационное решение относительно будущего Трубина
Футбол | 13.01.2026, 08:33
Бенфика приняла сенсационное решение относительно будущего Трубина
Бенфика приняла сенсационное решение относительно будущего Трубина
ФОТО. Журналистка Шахтер-TV оголила грудь и показала красоту
Футбол | 13.01.2026, 21:35
ФОТО. Журналистка Шахтер-TV оголила грудь и показала красоту
ФОТО. Журналистка Шахтер-TV оголила грудь и показала красоту
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Винисиус требует от Реала, чтобы два игрока ушли, или не продлит контракт
Винисиус требует от Реала, чтобы два игрока ушли, или не продлит контракт
12.01.2026, 04:30 2
Футбол
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии. Кто для Ман Сити, Челси и Арсенала?
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии. Кто для Ман Сити, Челси и Арсенала?
12.01.2026, 20:54 1
Футбол
ПСЖ с Забарным проиграл дерби и сенсационно выбыл из Кубка Франции
ПСЖ с Забарным проиграл дерби и сенсационно выбыл из Кубка Франции
13.01.2026, 00:07 22
Футбол
Ребров принял решение об участии Ярмоленко в матчах сборной Украины
Ребров принял решение об участии Ярмоленко в матчах сборной Украины
12.01.2026, 06:30 6
Футбол
Мозес ИТАУМА: «Он уже не тот, старый и списанный боксер»
Мозес ИТАУМА: «Он уже не тот, старый и списанный боксер»
12.01.2026, 09:00 1
Бокс
Усик без колебаний назвал супертяжа, который лучше Кличко и Джошуа
Усик без колебаний назвал супертяжа, который лучше Кличко и Джошуа
13.01.2026, 06:42 1
Бокс
Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки
Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки
13.01.2026, 07:45 6
Футбол
Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
12.01.2026, 06:55
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем