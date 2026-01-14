Дарья Снигур – Карсон Бренстайн. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

14 января украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 136) продолжит выступления в квалификации Открытого чемпионата Австралии 2026.

В полуфинале отбора украинка сыграет против Карсон Бренстайн (Канада, WTA 179). Поединок начнется ориентировочно в 05:30 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в решающем поединке квалификации поборется либо с Александрой Саснович, либо с Катинкой фон Дайхманн.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА