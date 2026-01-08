Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Флетчер заговорил о своем будущем у МЮ после непростой ничьей с Бернли
Англия
08 января 2026, 05:56 |
Тренер высказался о своих перспективах в состоянии Красных дьяволов

Getty Images/Global Images Ukraine

Временно исполняющий обязанности тренера «Манчестер Юнайтед» Даррен Флетчер высказался о своих перспективах в стане «красных дьяволов» после ничейного результата в поединке 21–го тура чемпионата Англии против «Бернли» (2:2).

«Что касается моего будущего, то я буду готовить коллектив к предстоящей встрече с «Брайтоном», а дальнейшее развитие событий покажет время.

Я уже длительный период нахожусь в структуре основной команды, поэтому сейчас все мои мысли сосредоточены исключительно на текущих задачах – подготовке к следующему матчу», – подчеркнул Флетчер.

На сегодняшний день «Манчестер Юнайтед» имеет в своем активе 32 балла и располагается на шестой строчке в таблице АПЛ. Напомним, 5 января руководство клуба официально подтвердило отставку Рубена Аморима с поста главного тренера. Португальский специалист возглавлял манкунианцев с 11 ноября 2024 года по 5 января 2026 года.

По теме:
Диогу ДАЛОТ: «Результаты МЮ – совсем не такие, как хотелось бы»
В МЮ определились с тремя кандидатами на пост тренера
Гвардиола – о провале с Брайтоном и трансфере Антуана Семеньо
