Сака догнал Фабрегаса по количеству результативных действий в АПЛ

Англия
05 января 2026, 20:04 | Обновлено 05 января 2026, 20:06
Лишь пятеро игроков Арсенала создали больше, но рекорд Тьерри Анри в ближайшие годы не будет побит

Getty Images/Global Images Ukraine. Букайо Сака

24-летний вингер Арсенала Букайо Сака в матче против Борнмута совершил свое 105-е результативное действие (ассист) за Арсенал в АПЛ, что позволило ему сравняться по этому показателю с Сеском Фабрегасом (также 105).

Лишь 5 футболистов в истории «канониров» совершили большее количество голевых действий.

Рекордсменом клуба является французский форвард Тьерри Анри, в активе которого 249 результативных действий за Арсенал в АПЛ.

Также выше Сака в данном рейтинге находятся Деннис Бергкамп (181), Робин ван Перси (135), Иан Райт (123) и Тео Уолкотт (108).

Игроки Арсенала с наибольшим количеством результативных действий в АПЛ

  • 249 – Тьерри Анри (Франция)
  • 181 – Деннис Бергкамп (Нидерланды)
  • 135 – Робин ван Перси (Нидерланды)
  • 123 – Иан Райт (Англия)
  • 108 – Тео Уолкотт (Англия)
  • 105 – Сеск Фабрегас (Испания)
  • 105 – Букайо Сака (Англия)
