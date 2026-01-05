Сака догнал Фабрегаса по количеству результативных действий в АПЛ
Лишь пятеро игроков Арсенала создали больше, но рекорд Тьерри Анри в ближайшие годы не будет побит
24-летний вингер Арсенала Букайо Сака в матче против Борнмута совершил свое 105-е результативное действие (ассист) за Арсенал в АПЛ, что позволило ему сравняться по этому показателю с Сеском Фабрегасом (также 105).
Лишь 5 футболистов в истории «канониров» совершили большее количество голевых действий.
Рекордсменом клуба является французский форвард Тьерри Анри, в активе которого 249 результативных действий за Арсенал в АПЛ.
Также выше Сака в данном рейтинге находятся Деннис Бергкамп (181), Робин ван Перси (135), Иан Райт (123) и Тео Уолкотт (108).
Игроки Арсенала с наибольшим количеством результативных действий в АПЛ
- 249 – Тьерри Анри (Франция)
- 181 – Деннис Бергкамп (Нидерланды)
- 135 – Робин ван Перси (Нидерланды)
- 123 – Иан Райт (Англия)
- 108 – Тео Уолкотт (Англия)
- 105 – Сеск Фабрегас (Испания)
- 105 – Букайо Сака (Англия)
