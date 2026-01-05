Сака догнал Фабрегаса по количеству результативных действий в АПЛ

24-летний вингер Арсенала Букайо Сака в матче против Борнмута совершил свое 105-е результативное действие (ассист) за Арсенал в АПЛ, что позволило ему сравняться по этому показателю с Сеском Фабрегасом (также 105).

Лишь 5 футболистов в истории «канониров» совершили большее количество голевых действий.

Рекордсменом клуба является французский форвард Тьерри Анри, в активе которого 249 результативных действий за Арсенал в АПЛ.

Также выше Сака в данном рейтинге находятся Деннис Бергкамп (181), Робин ван Перси (135), Иан Райт (123) и Тео Уолкотт (108).

Игроки Арсенала с наибольшим количеством результативных действий в АПЛ