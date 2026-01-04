39-й номер рейтинга ATP пропустит Aus Open 2026. Он не играл с августа
Артур Фис из-за проблем со спиной не сможет принять участие на мейджоре в Мельбурне
21-летний французский теннисист Артур Фис (АТР 39) не сыграет на Открытом чемпионате Австралии 2026, который стартует 18 января в Мельбурне.
Фис не выступает в Тура с начала августа, когда проиграл Иржи Легечке в третьем раунде Мастерса в Торонто. На Ролан Гаррос Артур получил стрессовый перелом спины и с тех пор до сих не восстановился полностью.
Артур запустил свой YouTube-канал и рассказал о текущем состоянии:
«Есть большой прогресс, моя спина никогда не чувствовала себя лучше, я чувствую себя хорошо, мы усердно тренируемся… Для Австралии это будет еще слишком рано, я бы предпочел вернуться в 100% форме».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Британцы вырвали победу у японцев на супертай-брейке в решающем парном поединке
Немец отказал лондонцам