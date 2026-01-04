Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. 39-й номер рейтинга ATP пропустит Aus Open 2026. Он не играл с августа
ATP
04 января 2026, 18:23 |
39-й номер рейтинга ATP пропустит Aus Open 2026. Он не играл с августа

Артур Фис из-за проблем со спиной не сможет принять участие на мейджоре в Мельбурне

39-й номер рейтинга ATP пропустит Aus Open 2026. Он не играл с августа
Getty Images/Global Images Ukraine. Артур Фис

21-летний французский теннисист Артур Фис (АТР 39) не сыграет на Открытом чемпионате Австралии 2026, который стартует 18 января в Мельбурне.

Фис не выступает в Тура с начала августа, когда проиграл Иржи Легечке в третьем раунде Мастерса в Торонто. На Ролан Гаррос Артур получил стрессовый перелом спины и с тех пор до сих не восстановился полностью.

Артур запустил свой YouTube-канал и рассказал о текущем состоянии:

«Есть большой прогресс, моя спина никогда не чувствовала себя лучше, я чувствую себя хорошо, мы усердно тренируемся… Для Австралии это будет еще слишком рано, я бы предпочел вернуться в 100% форме».

Впервые с 2021 года. Винус Уильямс получила wild card в основу Aus Open
Четыре украинки сыграют в парном разряде Australian Open 2026
Десятый номер ATP вначале подтвердил участие на Aus Open, а затем снялся
Артур Фис травма травма спины Australian Open 2026
