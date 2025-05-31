Первая ракетка Франции снялся с РГ из-за стрессового перелома спины

На пресс-конференции в субботу, 31 мая, Артур Фис объяснил причины своего отказа от участия в матче третьего круга Ролан Гаррос. Французский теннисист сообщил, что у него диагностирован стрессовый перелом спины, и его участие в Уимблдоне, который стартует 30 июня, находится под большим вопросом.

«У меня были проблемы со спиной до начала турнира. Я все же решил играть, но, к сожалению, ситуация ухудшилась после встречи с Мунаром. Мы сделали обследование, и вчера вечером (в пятницу) около 18:00–18:30 поняли, что сыграть с Рублевым не получится», – пояснил первая ракетка Франции. По его словам, он почувствовал сильное беспокойство уже после ухода с корта по окончании матча второго круга.

«Конечно, есть чувство фрустрации. Но это часть жизни профессионального спортсмена. Всегда есть риск получить травму. Я уже сталкивался с этим повреждением, так что особо не паникую. Главное – правильно вылечиться и двигаться дальше. У меня впереди еще 10-12 Ролан Гаррос. Жаль, конечно, матч против Мунара с такой поддержкой публики был чем-то невероятным».

14-я ракетка мира подчеркнул, что не собирается торопиться с возвращением в тур. В приоритете – полное восстановление: «Посмотрим, смогу ли подготовиться к Уимблдону. Пока совсем не факт. Это под большим вопросом. Но сколько времени бы ни понадобилось, я подожду. Мне всего 20 лет, у меня еще есть время. Сейчас не момент для спешки. Наоборот, если смогу взять паузу, чтобы как следует восстановиться и быть готовым к хардовому сезону и концовке года – это даже к лучшему».

Фис добавил, что не будет переживать и по поводу возможной потери рейтинговых очков за прошлогодний выход в 1/8 финала в Лондоне.