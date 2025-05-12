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ATP
12 мая 2025, 03:57 | Обновлено 12 мая 2025, 03:59
35
0

ФИС: «Он убивал меня своим форхендом, бэкхендом, игрой у сетки»

Артур Фис переиграл в трех сетах Стефаноса Циципаса

12 мая 2025, 03:57 | Обновлено 12 мая 2025, 03:59
35
0
ФИС: «Он убивал меня своим форхендом, бэкхендом, игрой у сетки»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артур Фис

Французский теннисист Артур Фис (ATP 14) продолжил свое доминирование в матчах против Стефаноса Циципаса (ATP 19) на грунтовом турнире ATP 1000 в Риме, столице Италии.

Француз оправился от неудачного начала на арене Grand Stand, совершил впечатляющий камбек и добился волевой победы – 2:6, 6:4, 6:2 над греческим спортсменом за 1 час и 55 минут.

«Я сказал ему у сетки, что он играл невероятно в первом сете, – сказал Фис. – Он убивал меня своим форхендом, бэкхендом, игрой у сетки. Подача была очень хороша. Я не мог сделать много, но во втором сете начал находить ритм и способ бороться, и был рад, что завершил матч уверенно в третьем».

20-летний теннисист, занимающий рекордную для себя 14-ю строчку в рейтинге ATP, часто показывал лучший теннис именно на турнирах серии Мастерс в 2025 году, дойдя до четвертьфиналов в Индиан-Уэллсе, Майами и Монте-Карло.

На турнире ATP 500 в Барселоне в прошлом месяце Фис дошел до полуфинала, по пути обыграв Циципаса. Теперь он ведет в личном противостоянии с бывшим чемпионом Итогового турнира ATP со счетом 4:0.

«Если позволить ему играть, я думаю, он один из лучших теннисистов на грунте, – сказал Фис о Циципасе. – Его форхенд – огромное оружие. Я старался оказывать на него давление, потому что если не делать этого, мне конец».

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Вячеслав Кулаковский Источник: ATP Tour
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