Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Итоги дня в Португалии. Таблица: Бенфика сократила отставание
Чемпионат Португалии
Тондела
03.01.2026 17:30 – FT 3 : 1
Арока
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
04 января 2026, 15:23 | Обновлено 04 января 2026, 15:50
264
0

ВИДЕО. Итоги дня в Португалии. Таблица: Бенфика сократила отставание

Вечером 3 января состоялись 4 матча 17-го тура чемпионата Португалии

04 января 2026, 15:23 | Обновлено 04 января 2026, 15:50
264
0
ВИДЕО. Итоги дня в Португалии. Таблица: Бенфика сократила отставание
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 3 января состоялись 4 матча 17-го тура чемпионата Португалии.

Бенфика переиграла Эшторил (3:1) и сохранила отставание от лидеров.

За орлов сыграли украинцы – вратарь Анатолий Трубин и хавбек Георгий Судаков.

Хет-трик оформил лидер атак Бенфики Вангелис Павлидис.

Брага потеряла очки в выездном матче против команды Эштрела Амадора (3:3).

Лидеры: Порту (46 очков), Спортинг (42), Бенфика (39), Жил Висенте (28), Брага (27).

Чемпионат Португалии. 17-й тур, 3 января 2025

Бенфика – Эшторил – 3:1

Голы: Павлидис, 34, 45+1, 80 – Карвалью, 45+3

Тондела – Арока – 3:1

Голы: Мавирам, 12, Сибачо, 34, Родригес, 60 – Тресса, 8

Эштрела Амадора – Брага – 3:3

Голы: Кикас, 16, Жоване, 69, Маркус Абрахам, 73 – Жоау Моутинью, 12 (пен), Наварро, 51, Саласар, 64

AVS – Морейренсе – 0:2

Голы: Травассос, 12, Гильерме Шеттине, 50

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Порту 16 15 1 0 35 - 4 04.01.26 20:00 Санта Клара - Порту29.12.25 Порту 2:0 АВС22.12.25 Алверка 0:3 Порту15.12.25 Порту 3:1 Эштрела Амадора07.12.25 Тондела 0:2 Порту30.11.25 Порту 1:0 Эшторил 46
2 Спортинг Лиссабон 17 13 3 1 47 - 9 16.01.26 22:15 Спортинг Лиссабон - Каза Пия02.01.26 Жил Висенте 1:1 Спортинг Лиссабон28.12.25 Спортинг Лиссабон 4:0 Риу Аве23.12.25 Витория Гимараеш 1:4 Спортинг Лиссабон13.12.25 Спортинг Лиссабон 6:0 АВС05.12.25 Бенфика 1:1 Спортинг Лиссабон 42
3 Бенфика 17 11 6 0 36 - 11 17.01.26 22:30 Риу Аве - Бенфика03.01.26 Бенфика 3:1 Эшторил28.12.25 Брага 2:2 Бенфика22.12.25 Бенфика 1:0 Фамаликау14.12.25 Морейренсе 0:4 Бенфика05.12.25 Бенфика 1:1 Спортинг Лиссабон 39
4 Жил Висенте 17 7 7 3 22 - 12 17.01.26 17:30 Жил Висенте - Насьонал02.01.26 Жил Висенте 1:1 Спортинг Лиссабон28.12.25 Арока 2:2 Жил Висенте20.12.25 Жил Висенте 2:2 Риу Аве13.12.25 Каза Пия 1:1 Жил Висенте08.12.25 Витория Гимараеш 0:0 Жил Висенте 28
5 Брага 17 7 6 4 31 - 18 18.01.26 20:00 Тондела - Брага03.01.26 Эштрела Амадора 3:3 Брага28.12.25 Брага 2:2 Бенфика19.12.25 Эшторил 1:0 Брага15.12.25 Брага 1:0 Санта Клара06.12.25 Фамаликау 1:2 Брага 27
6 Витория Гимараеш 17 7 4 6 18 - 22 18.01.26 22:30 Витория Гимараеш - Порту02.01.26 Витория Гимараеш 2:1 Насьонал28.12.25 Каза Пия 0:0 Витория Гимараеш23.12.25 Витория Гимараеш 1:4 Спортинг Лиссабон13.12.25 Риу Аве 0:1 Витория Гимараеш08.12.25 Витория Гимараеш 0:0 Жил Висенте 25
7 Морейренсе 16 7 3 6 23 - 24 11.01.26 20:00 Морейренсе - Тондела03.01.26 АВС 0:2 Морейренсе20.12.25 Эштрела Амадора 0:0 Морейренсе14.12.25 Морейренсе 0:4 Бенфика07.12.25 Эшторил 3:3 Морейренсе29.11.25 Морейренсе 2:2 Фамаликау 24
8 Фамаликау 16 6 5 5 20 - 13 04.01.26 22:30 Алверка - Фамаликау27.12.25 Фамаликау 2:3 Эштрела Амадора22.12.25 Бенфика 1:0 Фамаликау14.12.25 Фамаликау 4:0 Эшторил06.12.25 Фамаликау 1:2 Брага29.11.25 Морейренсе 2:2 Фамаликау 23
9 Эшторил 17 5 5 7 28 - 29 19.01.26 22:15 Эштрела Амадора - Эшторил03.01.26 Бенфика 3:1 Эшторил27.12.25 Эшторил 4:1 Алверка19.12.25 Эшторил 1:0 Брага14.12.25 Фамаликау 4:0 Эшторил07.12.25 Эшторил 3:3 Морейренсе 20
10 Эштрела Амадора 17 4 7 6 23 - 27 19.01.26 22:15 Эштрела Амадора - Эшторил03.01.26 Эштрела Амадора 3:3 Брага27.12.25 Фамаликау 2:3 Эштрела Амадора20.12.25 Эштрела Амадора 0:0 Морейренсе15.12.25 Порту 3:1 Эштрела Амадора07.12.25 Эштрела Амадора 3:1 Арока 19
11 Риу Аве 16 3 8 5 19 - 28 04.01.26 17:30 Риу Аве - Каза Пия28.12.25 Спортинг Лиссабон 4:0 Риу Аве20.12.25 Жил Висенте 2:2 Риу Аве13.12.25 Риу Аве 0:1 Витория Гимараеш06.12.25 АВС 1:2 Риу Аве30.11.25 Риу Аве 1:1 Санта Клара 17
12 Алверка 16 5 2 9 16 - 27 04.01.26 22:30 Алверка - Фамаликау27.12.25 Эшторил 4:1 Алверка22.12.25 Алверка 0:3 Порту14.12.25 Арока 1:0 Алверка07.12.25 Алверка 1:0 Насьонал29.11.25 Каза Пия 0:2 Алверка 17
13 Санта Клара 15 4 4 7 11 - 15 04.01.26 20:00 Санта Клара - Порту21.12.25 Санта Клара 0:0 Арока15.12.25 Брага 1:0 Санта Клара06.12.25 Санта Клара 1:0 Каза Пия30.11.25 Риу Аве 1:1 Санта Клара08.11.25 Санта Клара 1:2 Спортинг Лиссабон 16
14 Насьонал 16 4 4 8 18 - 23 11.01.26 17:30 Насьонал - Санта Клара02.01.26 Витория Гимараеш 2:1 Насьонал21.12.25 АВС 2:2 Насьонал15.12.25 Насьонал 3:1 Тондела07.12.25 Алверка 1:0 Насьонал29.11.25 Насьонал 1:2 Бенфика 16
15 Каза Пия 16 3 5 8 16 - 29 04.01.26 17:30 Риу Аве - Каза Пия28.12.25 Каза Пия 0:0 Витория Гимараеш21.12.25 Тондела 1:2 Каза Пия13.12.25 Каза Пия 1:1 Жил Висенте06.12.25 Санта Клара 1:0 Каза Пия29.11.25 Каза Пия 0:2 Алверка 14
16 Арока 17 3 5 9 18 - 42 17.01.26 20:00 АВС - Арока03.01.26 Тондела 3:1 Арока28.12.25 Арока 2:2 Жил Висенте21.12.25 Санта Клара 0:0 Арока14.12.25 Арока 1:0 Алверка07.12.25 Эштрела Амадора 3:1 Арока 14
17 Тондела 16 3 3 10 12 - 28 11.01.26 20:00 Морейренсе - Тондела03.01.26 Тондела 3:1 Арока21.12.25 Тондела 1:2 Каза Пия15.12.25 Насьонал 3:1 Тондела07.12.25 Тондела 0:2 Порту29.11.25 Жил Висенте 0:1 Тондела 12
18 АВС 17 0 4 13 11 - 43 17.01.26 20:00 АВС - Арока03.01.26 АВС 0:2 Морейренсе29.12.25 Порту 2:0 АВС21.12.25 АВС 2:2 Насьонал13.12.25 Спортинг Лиссабон 6:0 АВС06.12.25 АВС 1:2 Риу Аве 4
Полная таблица

События матча

60’
ГОЛ ! Мяч забил Yefrei Rodriguez (Тондела), асcист Эммануэль Мавирам.
34’
ГОЛ ! Мяч забил Теозон-Жордан Сибачо (Тондела), асcист Эммануэль Мавирам.
12’
ГОЛ ! Мяч забил Эммануэль Мавирам (Тондела).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Альфонсо Тресса (Арока), асcист Эспен ван Э.
По теме:
ВИДЕО. Дедовщина? Капитан европейского гранда ударил молодого футболиста
ВИДЕО. Ногой в спину. На тренировке Порту случился странный эпизод
Судаков высказался о матче Бенфики, за который его критиковал Моуриньо
чемпионат Португалии по футболу Тондела Арока Бенфика Эшторил Эштрела Амадора Брага AVS Морейренсе видео голов и обзор Анатолий Трубин Георгий Судаков хет-трик Вангелис Павлидис Жоау Моутинью Родриго Саласар
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер зимой усилится иностранным форвардом. У него 19 голов в 15 матчах
Футбол | 04 января 2026, 15:40 6
Шахтер зимой усилится иностранным форвардом. У него 19 голов в 15 матчах
Шахтер зимой усилится иностранным форвардом. У него 19 голов в 15 матчах

Мохамаду Канте отправится на сборы с первой командой горняков

Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались
Футбол | 04 января 2026, 10:08 12
Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались
Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались

Витиньо, похоже, покинет киевский клуб свободным агентом

КЛИЧКО: «Никогда не говорил об отравлении, но я не смог подняться»
Бокс | 04.01.2026, 08:44
КЛИЧКО: «Никогда не говорил об отравлении, но я не смог подняться»
КЛИЧКО: «Никогда не говорил об отравлении, но я не смог подняться»
Двухкратный победитель Лиги чемпионов собирается подписать украинца
Футбол | 04.01.2026, 16:26
Двухкратный победитель Лиги чемпионов собирается подписать украинца
Двухкратный победитель Лиги чемпионов собирается подписать украинца
Легенда Динамо: «Он лучше, чем Шевченко и Ребров. Всех возил»
Футбол | 03.01.2026, 20:42
Легенда Динамо: «Он лучше, чем Шевченко и Ребров. Всех возил»
Легенда Динамо: «Он лучше, чем Шевченко и Ребров. Всех возил»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
02.01.2026, 16:41
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Состоялся матч за выживание в элите
Молодежный ЧМ по хоккею. Состоялся матч за выживание в элите
03.01.2026, 02:59
Хоккей
Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
03.01.2026, 19:02 5
Футбол
Александр УСИК: «Нужно осознать, что вам никто не поможет»
Александр УСИК: «Нужно осознать, что вам никто не поможет»
03.01.2026, 05:42
Бокс
Тони БЕЛЛЬЮ: «Никто в мире не победит Итауму, а в бою с Усиком...»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Никто в мире не победит Итауму, а в бою с Усиком...»
04.01.2026, 09:14 5
Бокс
Впечатляющая сумма. Шахтер может оформить топовый трансфер форварда
Впечатляющая сумма. Шахтер может оформить топовый трансфер форварда
03.01.2026, 18:49 26
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Стали известны все соперники сборной Украины
Молодежный ЧМ по хоккею. Стали известны все соперники сборной Украины
03.01.2026, 03:10
Хоккей
Решение нового тренера. Карпаты решили не продавать легионера
Решение нового тренера. Карпаты решили не продавать легионера
03.01.2026, 14:55 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем