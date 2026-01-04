Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Ногой в спину. На тренировке Порту случился странный эпизод
Португалия
04 января 2026, 14:35 | Обновлено 04 января 2026, 15:12
247
0

ВИДЕО. Ногой в спину. На тренировке Порту случился странный эпизод

Родриго Мора получил удар от Диогу Кошта за свой гол с центра поля

04 января 2026, 14:35 | Обновлено 04 января 2026, 15:12
247
0
ВИДЕО. Ногой в спину. На тренировке Порту случился странный эпизод
Родриго Мора и Диогу Кошта

На тренировке «Порту» произошел странный инцидент с участием голкипера и капитана команды Диогу Кошты и молодого хавбека Родриго Моры.

Во время открытого занятия 18-летний Родриго Мора мощным ударом с центра поля отправил мяч в ворота Кошты. После эпизода юный футболист подошел к голкиперу, чтобы обменяться впечатлениями, однако реакция капитана оказалась слишком резкой. Диогу Кошта толкнул партнера по команде ногой в спину.

Родриго Мора отреагировал на ситуацию с улыбкой, а поведение Диогу Кошты выглядело чрезмерно эмоциональным. Момент попал на видео, которое быстро разошлось по социальным сетям. Клуб «Порту» публично инцидент не комментировал.

ВИДЕО. Ногой в спину. На тренировке Порту случился странный эпизод

По теме:
ВИДЕО. Дедовщина? Капитан европейского гранда ударил молодого футболиста
Судаков высказался о матче Бенфики, за который его критиковал Моуриньо
Анатолий ТРУБИН: «Ценю матчи, когда не все идеально, но...»
Порту тренировка чемпионат Португалии по футболу Диогу Кошта Родриго Мора курьезы видео драка
Николай Степанов Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Будет ли дерби? Определена соперница Стародубцевой в 1/16 финала Окленда
Теннис | 04 января 2026, 07:14 4
Будет ли дерби? Определена соперница Стародубцевой в 1/16 финала Окленда
Будет ли дерби? Определена соперница Стародубцевой в 1/16 финала Окленда

В первом раунде Юлия сыграет с Бултер, а далее возможен матч против Свитолиной

КЛИЧКО: «Никогда не говорил об отравлении, но я не смог подняться»
Бокс | 04 января 2026, 08:44 4
КЛИЧКО: «Никогда не говорил об отравлении, но я не смог подняться»
КЛИЧКО: «Никогда не говорил об отравлении, но я не смог подняться»

Боксер – о бое с Брюстером

Фиорентина – Кремонезе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 04.01.2026, 13:01
Фиорентина – Кремонезе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Фиорентина – Кремонезе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Легенда Динамо: «Он лучше, чем Шевченко и Ребров. Всех возил»
Футбол | 03.01.2026, 20:42
Легенда Динамо: «Он лучше, чем Шевченко и Ребров. Всех возил»
Легенда Динамо: «Он лучше, чем Шевченко и Ребров. Всех возил»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Никто в мире не победит Итауму, а в бою с Усиком...»
Бокс | 04.01.2026, 09:14
Тони БЕЛЛЬЮ: «Никто в мире не победит Итауму, а в бою с Усиком...»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Никто в мире не победит Итауму, а в бою с Усиком...»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
04.01.2026, 07:55 1
Хоккей
Юрген Клопп провел переговоры с Челси. Тренер принял решение
Юрген Клопп провел переговоры с Челси. Тренер принял решение
03.01.2026, 20:03 1
Футбол
Усик бросил вызов боксеру, о бое с которым мечтает уже шесть лет
Усик бросил вызов боксеру, о бое с которым мечтает уже шесть лет
03.01.2026, 08:21
Бокс
Впечатляющая сумма. Шахтер может оформить топовый трансфер форварда
Впечатляющая сумма. Шахтер может оформить топовый трансфер форварда
03.01.2026, 18:49 26
Футбол
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Александру Шовковскому
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Александру Шовковскому
02.01.2026, 11:15 28
Футбол
Американские СМИ: Уайлдер все еще верит в свой удар. С Усиком не сработает
Американские СМИ: Уайлдер все еще верит в свой удар. С Усиком не сработает
03.01.2026, 07:05 7
Бокс
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
02.01.2026, 16:41
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
03.01.2026, 09:14 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем