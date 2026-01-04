ВИДЕО. Ногой в спину. На тренировке Порту случился странный эпизод
Родриго Мора получил удар от Диогу Кошта за свой гол с центра поля
На тренировке «Порту» произошел странный инцидент с участием голкипера и капитана команды Диогу Кошты и молодого хавбека Родриго Моры.
Во время открытого занятия 18-летний Родриго Мора мощным ударом с центра поля отправил мяч в ворота Кошты. После эпизода юный футболист подошел к голкиперу, чтобы обменяться впечатлениями, однако реакция капитана оказалась слишком резкой. Диогу Кошта толкнул партнера по команде ногой в спину.
Родриго Мора отреагировал на ситуацию с улыбкой, а поведение Диогу Кошты выглядело чрезмерно эмоциональным. Момент попал на видео, которое быстро разошлось по социальным сетям. Клуб «Порту» публично инцидент не комментировал.
Rodrigo Mora, la joya de 18 años del Porto, le hizo un gol DESDE MITAD DE CANCHA al capitán Diogo Costa, en pleno entrenamiento abierto a los hinchas.— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) January 2, 2026
Cuando el pibe se le acercó a hablar, el arquero le respondió así…
Lo caliente que se quedó. 😳🧯pic.twitter.com/lHDMsE8EHS
