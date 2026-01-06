Олег ФЕДОРЧУК: «Эту команду не удастся привести в чувство»

Весна в украинской Премьер-лиге обещает быть жаркой. Это касается как борьбы за призовые места, так и в соперничестве аутсайдеров. В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua тренер и футбольный эксперт Олег Федорчук подвел итог осенней части чемпионата и заглянул в ближайшее будущее, в частности, дав прогноз на то, кто займет места с 13-го по 16-е.

– Думаю, что это будет три дебютанта «Полтава», «Эпицентр» и «Кудровка», – сказал Федорчук. – Не хотелось, чтобы это была и «Александрия», но, судя по всему, все к этому идет. В весенней части чемпионата будет меньше игр и, думаю, александрийцев будет сложно привести в чувство.

«Верес», который относительно неплохо выглядит, избежит нервной концовки. Есть еще «Оболонь», которая будет терять игроков, но у киевлян есть небольшой запас, поэтому четверка будет именно такой.

Напомним, что базовая дата старта второй части чемпионата – 21 февраля.