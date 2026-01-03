Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Греция
03 января 2026, 21:50 | Обновлено 03 января 2026, 22:16
ФОТО. Яремчук показал трофей после победы в Суперкубке Греции

«Олимпиакос» в финале уничтожил соперника

ФК Олимпиакос

Украинский форвард Роман Яремчук опубликовал фотографию с трофеем Суперкубка Греции после победы «Олимпиакоса».

В финальном матче команда с украинцем разгромила клуб «ОФИ» со счетом 3:0, хотя основное время завершилось вничью.

Роман вышел на футбольное поле на 90+2-й минуте и помог «Олимпиакосу» выиграть турнир.

«Суперкубок возвращается в Пирей», – написал Роман.

Яремчук пополнил свою коллекцию трофеев в Греции: ранее украинец вместе с клубом выиграл чемпионат и Кубок страны.

Олимпиакос Пирей Роман Яремчук ОФИ Ираклион
