Украинский форвард Роман Яремчук опубликовал фотографию с трофеем Суперкубка Греции после победы «Олимпиакоса».

В финальном матче команда с украинцем разгромила клуб «ОФИ» со счетом 3:0, хотя основное время завершилось вничью.

Роман вышел на футбольное поле на 90+2-й минуте и помог «Олимпиакосу» выиграть турнир.

«Суперкубок возвращается в Пирей», – написал Роман.

Яремчук пополнил свою коллекцию трофеев в Греции: ранее украинец вместе с клубом выиграл чемпионат и Кубок страны.

ФОТО. Яремчук показал трофей после победы в Суперкубке Греции