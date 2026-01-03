ФОТО. Яремчук показал трофей после победы в Суперкубке Греции
«Олимпиакос» в финале уничтожил соперника
Украинский форвард Роман Яремчук опубликовал фотографию с трофеем Суперкубка Греции после победы «Олимпиакоса».
В финальном матче команда с украинцем разгромила клуб «ОФИ» со счетом 3:0, хотя основное время завершилось вничью.
Роман вышел на футбольное поле на 90+2-й минуте и помог «Олимпиакосу» выиграть турнир.
«Суперкубок возвращается в Пирей», – написал Роман.
Яремчук пополнил свою коллекцию трофеев в Греции: ранее украинец вместе с клубом выиграл чемпионат и Кубок страны.
