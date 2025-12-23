Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Талантливый украинец впечатлил Костюка и получит шанс закрепиться в Динамо
Украина. Премьер лига
23 декабря 2025, 17:07 |
Наставник киевского клуба доволен прогрессом и игрой Валентина Рубчинского

ФК Динамо Киев. Валентин Рубчинский

Талантливый украинский полузащитник Валентин Рубчинский впечатлил главного тренера киевского «Динамо» Игоря Костюка. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганик.

По информации источника, штаб «бело-синих» полностью доволен игрой футболиста в официальных матчах, прогрессом и отношением к тренировочному процессу.

По этой причине Костюк намерен сохранить Рубчинского в составе «Динамо» и ожидает, что полузащитник продолжит развиваться, чтобы стать одним из ключевых игроков для команды в следующем сезоне.

В нынешней кампании Валентин провел три матча в Лиге конференций и дважды играл в Премьер-лиге. Контракт полузащитника истекает в июне 2028 года, а его трансферная стоимость составляет один миллион евро.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Валентин Рубчинский Игорь Костюк Игорь Цыганык
Николай Тытюк Источник: Игорь Цыганик
