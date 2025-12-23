Талантливый украинец впечатлил Костюка и получит шанс закрепиться в Динамо

Талантливый украинский полузащитник Валентин Рубчинский впечатлил главного тренера киевского «Динамо» Игоря Костюка. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганик.

По информации источника, штаб «бело-синих» полностью доволен игрой футболиста в официальных матчах, прогрессом и отношением к тренировочному процессу.

По этой причине Костюк намерен сохранить Рубчинского в составе «Динамо» и ожидает, что полузащитник продолжит развиваться, чтобы стать одним из ключевых игроков для команды в следующем сезоне.

В нынешней кампании Валентин провел три матча в Лиге конференций и дважды играл в Премьер-лиге. Контракт полузащитника истекает в июне 2028 года, а его трансферная стоимость составляет один миллион евро.