Талантливый украинец впечатлил Костюка и получит шанс закрепиться в Динамо
Наставник киевского клуба доволен прогрессом и игрой Валентина Рубчинского
Талантливый украинский полузащитник Валентин Рубчинский впечатлил главного тренера киевского «Динамо» Игоря Костюка. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганик.
По информации источника, штаб «бело-синих» полностью доволен игрой футболиста в официальных матчах, прогрессом и отношением к тренировочному процессу.
По этой причине Костюк намерен сохранить Рубчинского в составе «Динамо» и ожидает, что полузащитник продолжит развиваться, чтобы стать одним из ключевых игроков для команды в следующем сезоне.
В нынешней кампании Валентин провел три матча в Лиге конференций и дважды играл в Премьер-лиге. Контракт полузащитника истекает в июне 2028 года, а его трансферная стоимость составляет один миллион евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сон Хын Мин стал жертвой вымогательства на сумму $200 тысяч
Оба стали православными христианами