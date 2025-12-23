Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
Украина. Премьер лига
23 декабря 2025, 16:27
Динамо не определилось с будущим легионера, который вернется в Киев

Срок арендного соглашения грузинского полузащитника Александре Пейкришвили истекает 31 декабря

ФК Динамо Киев. Александре Пейкришвили

Центральный полузащитник сборной Грузии U-19 Александре Пейкришвили вернется в расположение киевского «Динамо» после завершения арендного соглашения, которое истекает 31 декабря.

В июне 2025 года 19-летний футболист присоединился к «Динамо» Тбилиси, однако за полгода так и не сумел завоевать место в стартовом составе первой команды, сыграв всего два матча. Кроме того, полузащитник провел 19 игр в составе второй тбилиской команды, однако не отличался результативными действиями.

По информации источника, грузинский клуб не планирует продлевать аренду Пейкришвили, который вернется в чемпионат Украины. Однако и киевское «Динамо» пока не определилось с будущим легионера.

В июле 2024 года Александре сменил Тбилиси на Киев, однако не сумел впечатлить тренерский штаб украинского клуба. В активе грузинского игрока – восемь матчей за «Динамо» U-19 и семь голов. Пейкришвили провел 15 игр за сборную Грузии U-19 (один забитый мяч).

Александре Пейкришвили Динамо Киев чемпионат Грузии по футболу Динамо Тбилиси трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
