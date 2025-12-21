Сборная Марокко стартовала с победы на домашнем Кубке африканских наций

В Марокко стартовал Кубок африканских наций 2025 по футболу.

21 декабря в 21:00 в матче-открытии сборная Марокко переиграла команду Коморских островов (2:0). Стартовая игра состоялась в Рабате на арене Stade Prince Moulay Abdallah.

В дебюте матча Суфьян Рахими не реализовал пенальти в ворота гостей. Голы у хозяев в ворота Коморских островов забили Браим Диас и Аюб Эль-Кааби.

Сборная Марокко стала лидером квартета (3 очка). В другом матче 1-го тура группы A 22 декабря сыграют сборные Мали и Замбии.

Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Африканскую конфедерацию футбола (CAF). В 1/8 финала выйдут команды, занявшие первое и вторые места в группах, а также 4 лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции.

Финальная игра запланирована в Рабате на 18 января 2026 года.

Кубок африканских наций

Группа A. 1-й тур, 21 декабря 2025

Марокко – Коморские острова – 2:0

Голы: Браим Диас, 55 Аюб Эль-Кааби, 74

Незабитый пенальти: Суфьян Рахими, 11 (Марокко)

Фотогалерея