Европа ждет. 8 топ-игроков саудовских клубов с незащищенными контрактами

В последние несколько лет болельщики привыкли к тому, что многие футболисты перебираются из европейских клубов в Саудовскую Аравию, где им готовы платить значительно больше, чем на Старом континенте. Впрочем, уже в самое ближайшее время трансферный поток может хоть на немного, но изменить свой вектор и на обратное направление.

Благодаря чему подобное станет возможным? Дело в том, что уже с 1 января 2026 года у ряда топовых исполнителей саудовских клубов останется всего шесть месяцев до завершения срока действия контракта. Таким образом, эти игроки будут иметь так называемые незащищенные трудовые соглашения, а вместе с этим – возможность абсолютно свободно договариваться о своем будущем с другими клубами, без каких-либо штрафов и денежных компенсаций.

Давайте оценим, кого футбольная Европа теоретически может вновь увидеть на своих полях, если тамошние клубы поработают в этом направлении и выразят интерес к сотрудничеству с некогда звездными исполнителями саудовской Про-лиги…

Нголо Канте

Возраст: 34 года

Гражданство: Франция

Клуб: «Аль-Иттихад»

Getty Images/Global Images Ukraine

Чемпион мира-2018 в составе сборной Франции Нголо Канте, ярко проявивший себя в Англии в рядах «Лестера» и «Челси», играет в Саудовской Аравии с лета 2023 года. Именно тогда опорный полузащитник переехал в «Аль-Иттихад» в статусе свободного агента, оформив трудовое соглашение на три сезона, которое нынче как раз и подходит к концу.

За три года в «Аль-Иттихаде» Канте был безоговорочно ключевым исполнителем в этой команде. По состоянию на текущий момент, на счету звездного француза 95 официальных матчей за саудовский клуб, в которых он забил 9 мячей и отдал 10 результативных передач. По итогам минувшего сезона Канте помог «тиграм» завоевать их десятый в истории чемпионский титул, однако пока неясно, останется ли Нголо в Саудовской Аравии, или предпочтет вернуться в Европу, чтобы завершить карьеру там.

Для скептиков стоит отметить, что Канте в свои 34 года все еще продолжает выступать за сборную Франции. В частности, Нголо провел все 90 минут на поле в ноябрьском матче отбора на ЧМ-2026 против сборной Украины (4:0), отличившись результативной передачей на Майкла Олисе. Так что на наивысшем уровне этот ветеран еще вполне способен быть полезен…

Калиду Кулибали

Возраст: 34 года

Гражданство: Сенегал

Клуб: «Аль-Хиляль»

Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-лидер обороны «Наполи» Калиду Кулибали, за которого «Челси» летом 2022 года заплатил почти 42 миллиона евро, перебрался в Саудовскую Аравию спустя всего лишь год пребывания в английской Премьер-лиге. «Синие» согласились отпустить сенегальца в «Аль-Хиляль» за 23 миллиона евро, посчитав такую сделку приемлемой для себя.

В «Аль-Хиляле» Кулибали наиграл уже 109 официальных матчей (6 голов и 5 ассистов), приняв, среди прочего, участие в клубном чемпионате мира ФИФА, который в этом году состоялся на полях США. Изначально африканец подписывал с «лидерами» контракт на три сезона, который и истекает летом 2026-го. Впрочем, в соглашении есть опция автоматической пролонгации еще на 12 месяцев, если на то будет добрая воля обеих сторон.

Поэтому в аспекте Кулибали будет особенно интересно посмотреть, каким окажется выбор африканца. С одной стороны, интерес к нему в Европе, очевидно, будет, но с другой… Платить такие деньги как в Саудовской Аравии Калиду уж точно на Старом континенте никто не решится. К слову, как и Нголо Канте, в свои 34 года Кулибали продолжает международную карьеру, являясь действующим капитаном сборной Сенегала, которая уже квалифицировалась в финальную часть ЧМ-2026 и там сыграет в одной группе с Францией, Норвегией и одним из победителей международных стыковых матчей.

Карим Бензема

Возраст: 37 лет

Гражданство: Франция

Клуб: «Аль-Иттихад»

Getty Images/Global Images Ukraine

Обладатель Золотого мяча-2022 и 5-кратный триумфатор Лиги чемпионов в составе «Реала» Карим Бензема принял решение покинуть мадридский топ-клуб летом 2023-го. На правах свободного агента он присоединился к «Аль-Иттихаду», где с тех пор является ведущим голеадором и одним из безусловных лидеров команды, посмотреть на игру которого собираются тысячи болельщиков.

За «Аль-Иттихад» Бензема за два с половиной сезона сыграл 74 официальных поединка, в которых отличился 49 забитыми мячами и 17 результативными передачами. Еще бы чуть-чуть и Карим мог похвастаться усредненным показателем в одно результативное действие за игру, хотя и без этого он является безоговорочным топом в саудовской Про-лиге.

В минувшем сезоне, как и Канте, Бензема стал чемпионом Саудовской Аравии в рядах «Аль-Иттихада», однако вопрос его дальнейшего будущего пока остается неизвестным. Контракт с «тиграми» истекает летом 2026-го, и нельзя исключать, что Бензема, заработав пристойные деньги в Азии, еще захочет показать себя на топ-уровне в Европе. По крайней мере, свою амбициозность Карим в Саудовской Аравии точно не растерял. Недавно форвард заявил, что готов вернуться в сборную Франции, где не играл с лета 2022-го, чтобы принять участие в финальной части ЧМ-2026 в США, Мексике и Канаде.

Садио Мане

Возраст: 33 года

Гражданство: Сенегал

Клуб: «Аль-Наср»

Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-лидер атак «Ливерпуля» Садио Мане летом 2022 года неожиданно для многих принял решение покинуть стан «красных», вследствие чего за 32 миллиона евро перешел в «Баварию». Однако в Германии выстроить настолько же успешную карьеру, как и на Туманном Альбионе, у африканца не вышло, и уже через год мюнхенский гранд с удовольствием согласился отпустить Мане в Саудовскую Аравию.

Благо «Аль-Наср», в рядах которого Мане получил возможность поиграть вместе с Криштиану Роналду, заплатил немцам компенсацию в 30 миллионов евро, фактически минимизировав убытки «Баварии» на этой сделке настолько, насколько это было возможно.

За два с половиной года в Саудовской Аравии Мане сыграл уже 110 официальных матчей за «Аль-Наср». Больше в своей карьере он провел игр только за «Ливерпуль» – 269. Результативность на Ближнем Востоке у сенегальца также остается весьма высокой – 43 гола и 31 ассист. А вот никаких существенных трофеев в «Аль-Насре» Мане, продолжающий выступать за сборную Сенегала (117 матчей, 50 голов), пока так и не выиграл…

Марцело Брозович

Возраст: 33 года

Гражданство: Хорватия

Клуб: «Аль-Наср»

Getty Images/Global Images Ukraine

А вот 33-летний опорный полузащитник Марцело Брозович завершил свою международную карьеру еще летом минувшего года, когда провел свой последний из 99 матчей за сборную Хорватии – в рамках финальной части Евро-2024. Впрочем, на клубном уровне прощаться с футболом Марцело пока не спешит, продолжая защищать цвета саудовского «Аль-Насра».

В «Аль-Насре» Брозович провел уже 99 матчей, в которых отличился 8 голами и 20 ассистами. В этот клуб многолетний хавбек миланского «Интера» перешел летом 2023-го, когда саудовские клубы массово закупались звездными исполнителями в Европе. Тогда для подписания Марцело «Аль-Насру» хватило всего 15,7 миллионов евро.

Летом 2026-го у Брозовича истекает контракт с «Аль-Насром». С этим клубом хорват не выиграл ничего более-менее значимого, однако имеет возможность зарабатывать в год около 25 миллионов евро, чего Марцело может оказаться достаточно, чтобы оставаться в Саудовской Аравии и в дальнейшем, ведь в Европе никто подобных денег платить ветерану не пожелает. Да и в родную Хорватию, пожалуй, возвращаться еще рано, подумать об этом можно будет через пару лет, не ранее…

Франк Кессье

Возраст: 28 лет

Гражданство: Кот-д'Ивуар

Клуб: «Аль-Ахли»

Getty Images/Global Images Ukraine

В аспекте Франка Кессье мы, в отличие от большинства упомянутых выше исполнителей, ведем речь о еще довольно молодом футболисте. По крайней мере, таком, который находится на пике своих физических возможностей, или «в самом соку», как говорится.

В Европе Кессье неплохо зарекомендовал себя в «Аталанте» и «Милане», а также успел поиграть за «Барселону». В каталонском клубе ивуариец провел лишь один сезон, после чего «блаугранас» предпочли продать его за 12,5 миллионов евро в «Аль-Ахли», попутно разгрузив зарплатную ведомость и немного поправив финансовое положение. За два с половиной года в стане «крепости трофеев» Кессье уже провел 96 матчей, в которых отличился 21 голом и 11 ассистами.

Контракт Кессье с «Аль-Ахли» действует до завершения сезона-2025/26. Ранее в прессе уже сообщалось о желании ивуарийца вернуться в Европу. В частности, летом 2025-го предметный интерес к Франку проявлял «Бешикташ», но тогда у стамбульцев так и не удалось убедить саудитов отпустить футболиста к ним на правах аренды с опцией выкупа. В январе 2026-го «Бешикташ», или любой другой клуб, получит возможность оформить с Франком контракт уже абсолютно без учета мнения руководства «Аль-Ахли»…

Фабиньо

Возраст: 32 года

Гражданство: Бразилия

Клуб: «Аль-Иттихад»

Getty Images/Global Images Ukraine

Бразильский опорный полузащитник Фабиньо, сыгравший в Европе по две с лишним сотни матчей за «Монако» и «Ливерпуль», выступает в саудовской Про-лиге также с лета 2023 года. Тогда он переехал в «Аль-Иттихад» из стана «красных» почти за 47 миллионов евро, что позволило английскому клубу даже получить небольшую прибыль на этом футболисте, ведь за пять лет до этого его покупали у «Монако» за 45 миллионов.

В Саудовской Аравии победитель Лиги чемпионов и чемпион Англии в составе «Ливерпуля», а также чемпион Франции в составе «Монако» в минувшем сезоне также сумел разжиться престижным трофеем – «тигры», как мы уже упоминали выше, выиграли чемпионство в Про-лиге.

За «Аль-Иттихад» Фабиньо играет стабильно, однако после отъезда в Саудовскую Аравию его длительное время игнорировали в сборной Бразилии, куда опорник вернулся лишь в ноябре, проведя 30 минут в спарринге против Туниса (1:1). Сложно сказать, есть ли у Фабиньо еще перспективы проявить себя на топ-уровне, не оставаясь игроком национальной сборной, однако если летом 2026-го бразилец не вернется в Европу и не останется в Саудовской Аравии, то уж на родине интерес к нему точно будет. В конце концов, за родной «Флуминенсе» сам Фабиньо так и не сыграл ни одного официального матча, и этот «пробел» вполне можно исправить уже непосредственно перед завершением карьеры…

Рубен Невеш

Возраст: 28 лет

Гражданство: Португалия

Клуб: «Аль-Хиляль»

Getty Images/Global Images Ukraine

Наиболее же интересным вариантом на зимнем трансферном рынке в Саудовской Аравии среди тех, у кого незащищенный контракт, будет являться 28-летний хавбек «Аль-Хиляля» и сборной Португалии Рубен Невеш.

Невеш никогда не играл за топовые клубы Европы, ограничившись выступлениями в Португалии за «Порту» и в Англии за «Вулверхэмптон». Из стана «волков» летом 2023 года за 55 миллионов евро Рубена и подписал «Аль-Хиляль», которому опорный хавбек уже помог взять чемпионство в сезоне-2023/24.

Несмотря на выступления на Ближнем Востоке, Невеш продолжает вызываться в расположение национальной сборной Португалии, оставаясь на виду для многих европейских клубов. Благодаря этому, а также возрасту футболиста и его истекающему контракту с «Аль-Хилялем», уже сейчас СМИ пишут об интересе к Невешу со стороны ряда топ-клубов. Одним из тех, кто проявляет наибольшую активность является «Манчестер Юнайтед», где Невеш может получить возможность поработать под руководством своего соотечественника Рубена Аморима. Но случится ли это, или же произойдет нечто иное, мы узнаем уже в январе, или максимум летом 2026-го…