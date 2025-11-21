Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МЮ планирует вернуть звезду сборной Португалии из Саудовской Аравии
Англия
21 ноября 2025, 12:14 |
305
0

МЮ планирует вернуть звезду сборной Португалии из Саудовской Аравии

Рубен Невеш может вернуться в АПЛ

21 ноября 2025, 12:14 |
305
0
МЮ планирует вернуть звезду сборной Португалии из Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Невеш

Руководство Манчестер Юнайтед рассматривает вариант с трансфером полузащитника национальной сборной Португалии Рубена Невеша, ныне выступающего в Саудовской Аравии.

По информации журналиста Марка Брюса, на столе лежит предложение в 18 млн фунтов, что рассматривается как более выгодная сумма по сравнению с другими потенциальными трансферами в центр поля.

Сообщается, что конкуренцию «красным дьяволам» может составить «Ньюкасл». «Сороки» тоже активно рассматривают возможность подписания португальца, чтобы усилить центральное звено команды.

В нынешнем сезоне Невеш выступает за «Аль-Хилаль» из Саудовской Аравии. Португалец уже успел отличиться тремя голами и одним помощником в 13 матчах чемпионата.

По теме:
Мане пояснил, почему конфликтовал с Салахом в Ливерпуле
Арсенал против Тоттенхэма. Прогнозы на 12-й тур АПЛ 2025/26
Манчестер Сити нашел правого защитника в клубе из АПЛ
Рубен Невеш Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Хиляль чемпионат Англии по футболу трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Это лучший вариант». В Швеции отреагировали на матч со сборной Украины
Футбол | 21 ноября 2025, 10:57 0
«Это лучший вариант». В Швеции отреагировали на матч со сборной Украины
«Это лучший вариант». В Швеции отреагировали на матч со сборной Украины

Эксперты Олаф Лунд и Йонас Эрикссон поделились мнением о поединке с подопечными Реброва

В Швеции выступили с дерзким заявлением после того, как им выпала Украина
Футбол | 21 ноября 2025, 07:01 4
В Швеции выступили с дерзким заявлением после того, как им выпала Украина
В Швеции выступили с дерзким заявлением после того, как им выпала Украина

Улоф Лунд считает украинцев лучшим вариантом из всех возможных

Украина в шестой раз сыграет против Швеции. На чьей стороне преимущество?
Футбол | 20.11.2025, 14:43
Украина в шестой раз сыграет против Швеции. На чьей стороне преимущество?
Украина в шестой раз сыграет против Швеции. На чьей стороне преимущество?
Отказ от титула приблизил Усика к невероятному бою с обидчиком Кличко
Бокс | 21.11.2025, 08:24
Отказ от титула приблизил Усика к невероятному бою с обидчиком Кличко
Отказ от титула приблизил Усика к невероятному бою с обидчиком Кличко
Жеребьевка межконтинентального плей-офф. Кто с кем сыграет в полуфиналах
Футбол | 20.11.2025, 14:17
Жеребьевка межконтинентального плей-офф. Кто с кем сыграет в полуфиналах
Жеребьевка межконтинентального плей-офф. Кто с кем сыграет в полуфиналах
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известно, когда Мудрик вернется в сборную Украины. Есть сюрприз
Известно, когда Мудрик вернется в сборную Украины. Есть сюрприз
20.11.2025, 06:42 8
Футбол
В Польше выступили с дерзким заявлением по Украине после жребия ЧМ-2026
В Польше выступили с дерзким заявлением по Украине после жребия ЧМ-2026
20.11.2025, 23:33 3
Футбол
Энрике принял радикальное решение в отношении Забарного. Илья – в шоке
Энрике принял радикальное решение в отношении Забарного. Илья – в шоке
20.11.2025, 08:22 18
Футбол
В команде Усика объяснили, почему боксер отказался от титула WBO
В команде Усика объяснили, почему боксер отказался от титула WBO
20.11.2025, 05:42 3
Бокс
Что сказал жребий? Сборная Украины узнала соперников в ЧМ-2025 по socca
Что сказал жребий? Сборная Украины узнала соперников в ЧМ-2025 по socca
19.11.2025, 11:30 1
Другие виды
Названы возможные соперники Усика после отказа сразиться с Вордли
Названы возможные соперники Усика после отказа сразиться с Вордли
20.11.2025, 07:53 3
Бокс
Сборная Украины узнала соперников. Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ
Сборная Украины узнала соперников. Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ
20.11.2025, 14:42 315
Футбол
Склоним головы. Футболист, забивавший Динамо в УПЛ, погиб на Харьковщине
Склоним головы. Футболист, забивавший Динамо в УПЛ, погиб на Харьковщине
19.11.2025, 09:00
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем