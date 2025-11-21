МЮ планирует вернуть звезду сборной Португалии из Саудовской Аравии
Рубен Невеш может вернуться в АПЛ
Руководство Манчестер Юнайтед рассматривает вариант с трансфером полузащитника национальной сборной Португалии Рубена Невеша, ныне выступающего в Саудовской Аравии.
По информации журналиста Марка Брюса, на столе лежит предложение в 18 млн фунтов, что рассматривается как более выгодная сумма по сравнению с другими потенциальными трансферами в центр поля.
Сообщается, что конкуренцию «красным дьяволам» может составить «Ньюкасл». «Сороки» тоже активно рассматривают возможность подписания португальца, чтобы усилить центральное звено команды.
В нынешнем сезоне Невеш выступает за «Аль-Хилаль» из Саудовской Аравии. Португалец уже успел отличиться тремя голами и одним помощником в 13 матчах чемпионата.
🚨 Manchester United have been given renewed hope in their attempts to sign Rúben Neves from Al Hilal as soon as January.— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) November 21, 2025
A deal worth £18M is on the table which is seen as a lower price as some of the other midfield targets reported.
Newcastle United are also interested in… pic.twitter.com/gp7MRX4SwC
