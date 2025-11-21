МЮ планирует вернуть звезду сборной Португалии из Саудовской Аравии

Руководство Манчестер Юнайтед рассматривает вариант с трансфером полузащитника национальной сборной Португалии Рубена Невеша, ныне выступающего в Саудовской Аравии.

По информации журналиста Марка Брюса, на столе лежит предложение в 18 млн фунтов, что рассматривается как более выгодная сумма по сравнению с другими потенциальными трансферами в центр поля.

Сообщается, что конкуренцию «красным дьяволам» может составить «Ньюкасл». «Сороки» тоже активно рассматривают возможность подписания португальца, чтобы усилить центральное звено команды.

В нынешнем сезоне Невеш выступает за «Аль-Хилаль» из Саудовской Аравии. Португалец уже успел отличиться тремя голами и одним помощником в 13 матчах чемпионата.