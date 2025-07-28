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Турция
28 июля 2025, 17:25 |
1290
0

Соперник Шахтера по ЛЕ готовит трансфер известного экс-хава Барселоны

«Бешикташ» работает над сделкой по Франку Кессье

28 июля 2025, 17:25 |
1290
0
Соперник Шахтера по ЛЕ готовит трансфер известного экс-хава Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Франк Кессье

Руководство «Бешикташа» работает над переходом в стамбульскую команду 28-летнего экс-полузащитника «Барселоны» Франка Кессье, ныне выступающего в Саудовской Аравии за «Аль-Ахли».

По задумке боссов «черных орлов» Кессье должен будет заменить в их команде португальца Жедсона Фернандеша, по которому «Бешикташ» уже принял предложение из россии.

Кессье выступает в Саудовской Аравии с лета 2023 года и ныне хотел бы вернуться в Европу, потому вариант с «Бешикташем» оценивает как интересный.

Считается, что «Бешикташ» может взять Кессье в бесплатную аренду с возможной опцией выкупа.

За «Аль-Ахли» Кессье провел 77 матчей и забил 14 мячей. Ранее в Европе хавбек выступал за «Милан», «Аталанту» и «Чезену».

Напомним, что «Бешикташ» является соперником «Шахтера» по второму раунду квалификации Лиги Европы.

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Алексей Сливченко Источник: Fanatik
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