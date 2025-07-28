Бешикташ согласился продать еще одного своего футболиста на россию
За Жедсона Фернандеша стамбульцы хотят выручить большую сумму
Руководство «Бешикташа» приняло решение продать на россию своего 26-летнего центрального полузащитника Жедсона Фернандеша.
Сообщается, что боссы «черных орлов» приняли предложение московского «спартака» на 20 миллионов евро плюс еще 5 миллионов в виде бонусов.
«Бешикташ» не получит всю сумму компенсации за португальца, так как 50% будут переведены на счета «Бенфики», владеющей такой часть экономических прав на игрока.
В «Бешикташ» Жедсон Фернандеш перешел в июле 2022 года за 6 миллионов евро.
Сегодня «черные орлы» объявили о продаже на россию казахстанского футболиста Бахтиера Зайнутдинова.
Напомним, что «Бешикташ» является соперником «Шахтера» по второму раунду квалификации Лиги Европы.
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