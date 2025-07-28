Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бешикташ согласился продать еще одного своего футболиста на россию
Турция
28 июля 2025, 17:04 |
462
0

Бешикташ согласился продать еще одного своего футболиста на россию

За Жедсона Фернандеша стамбульцы хотят выручить большую сумму

28 июля 2025, 17:04 |
462
0
Бешикташ согласился продать еще одного своего футболиста на россию
Getty Images/Global Images Ukraine. Жедсон Фернандеш

Руководство «Бешикташа» приняло решение продать на россию своего 26-летнего центрального полузащитника Жедсона Фернандеша.

Сообщается, что боссы «черных орлов» приняли предложение московского «спартака» на 20 миллионов евро плюс еще 5 миллионов в виде бонусов.

«Бешикташ» не получит всю сумму компенсации за португальца, так как 50% будут переведены на счета «Бенфики», владеющей такой часть экономических прав на игрока.

В «Бешикташ» Жедсон Фернандеш перешел в июле 2022 года за 6 миллионов евро.

Сегодня «черные орлы» объявили о продаже на россию казахстанского футболиста Бахтиера Зайнутдинова.

Напомним, что «Бешикташ» является соперником «Шахтера» по второму раунду квалификации Лиги Европы.

По теме:
Соперник Шахтера по ЛЕ готовит трансфер известного экс-хава Барселоны
Лейпциг продолжает переговоры с Шахтером по Марлону Гомесу
Стало известно, кто будет работать судьей на матче Шахтер – Бешикташ
Жедсон Фернандеш Спартак Москва Бешикташ Шахтер - Бешикташ трансферы
Алексей Сливченко Источник: Fanatik
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

То, что сделал Тайсон Фьюри, когда увидел флаг Украины, взорвало интернет
Бокс | 28 июля 2025, 07:48 3
То, что сделал Тайсон Фьюри, когда увидел флаг Украины, взорвало интернет
То, что сделал Тайсон Фьюри, когда увидел флаг Украины, взорвало интернет

Тайсон поддержал украинца

Александрия узнала, кто будет судить ее второй матч в Лиге конференций
Футбол | 28 июля 2025, 14:34 2
Александрия узнала, кто будет судить ее второй матч в Лиге конференций
Александрия узнала, кто будет судить ее второй матч в Лиге конференций

На ответном матче против «Партизана» будут работать армянские рефери

ФОТО. Жена Забарного зажгла на пляже. Показала идеальную фигуру
Футбол | 28.07.2025, 12:23
ФОТО. Жена Забарного зажгла на пляже. Показала идеальную фигуру
ФОТО. Жена Забарного зажгла на пляже. Показала идеальную фигуру
Усик не попал в топ-100 лучших боксеров в истории. Там есть два украинца
Бокс | 27.07.2025, 23:44
Усик не попал в топ-100 лучших боксеров в истории. Там есть два украинца
Усик не попал в топ-100 лучших боксеров в истории. Там есть два украинца
Климас объяснил, почему Дюбуа был нокаутирован Усиком в пятом раунде
Бокс | 28.07.2025, 08:18
Климас объяснил, почему Дюбуа был нокаутирован Усиком в пятом раунде
Климас объяснил, почему Дюбуа был нокаутирован Усиком в пятом раунде
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Кривцов нашел команду после ухода из Интер Майами. Вернулся в Украину
Кривцов нашел команду после ухода из Интер Майами. Вернулся в Украину
27.07.2025, 11:41 5
Футбол
Лучший игрок сборной Украины может перейти в Челси
Лучший игрок сборной Украины может перейти в Челси
28.07.2025, 05:02 2
Футбол
УСИК: «Эта страна второй дом для меня. Я очень благодарен ей»
УСИК: «Эта страна второй дом для меня. Я очень благодарен ей»
28.07.2025, 03:07
Бокс
Боб АРУМ: «Он хорошо дрался для своего возраста, но бой был равным»
Боб АРУМ: «Он хорошо дрался для своего возраста, но бой был равным»
26.07.2025, 19:42 1
Бокс
Георгий СУДАКОВ: «Такого у меня в карьере еще не было. Другой уровень»
Георгий СУДАКОВ: «Такого у меня в карьере еще не было. Другой уровень»
26.07.2025, 17:50 4
Футбол
Драматичная серия пенальти. Англия и Испания определили победителя Евро
Драматичная серия пенальти. Англия и Испания определили победителя Евро
27.07.2025, 21:50 8
Футбол
Забарный провел беседу с Энрике. Украинец принял судьбоносное решение
Забарный провел беседу с Энрике. Украинец принял судьбоносное решение
26.07.2025, 22:42 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем