Бешикташ согласился продать еще одного своего футболиста на россию

Руководство «Бешикташа» приняло решение продать на россию своего 26-летнего центрального полузащитника Жедсона Фернандеша.

Сообщается, что боссы «черных орлов» приняли предложение московского «спартака» на 20 миллионов евро плюс еще 5 миллионов в виде бонусов.

«Бешикташ» не получит всю сумму компенсации за португальца, так как 50% будут переведены на счета «Бенфики», владеющей такой часть экономических прав на игрока.

В «Бешикташ» Жедсон Фернандеш перешел в июле 2022 года за 6 миллионов евро.

Сегодня «черные орлы» объявили о продаже на россию казахстанского футболиста Бахтиера Зайнутдинова.

Напомним, что «Бешикташ» является соперником «Шахтера» по второму раунду квалификации Лиги Европы.