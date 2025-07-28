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Турция
28 июля 2025, 15:14 | Обновлено 28 июля 2025, 15:53
1072
0

Бешикташ продал казаха на россию перед матчем с Шахтером

Бахтиер Зайнутдинов уехал играть в динамо москва

28 июля 2025, 15:14 | Обновлено 28 июля 2025, 15:53
1072
0
Бешикташ продал казаха на россию перед матчем с Шахтером
Getty Images/Global Images Ukraine. Бахтиер Зайнутдинов

Турецкий Бешикташ продал 27-летнего казахского полузащитника Бахтиера Зайнутдинова в московское динамо.

По информации Transfermarkt, за трансфер турецкий клуб заработал 2,8 миллиона евро. Зайнутдинов присоединился к Бешикташу в 2023 году из цска и провел 36 матчей, на его счету 0 голов.

В августе 2024 года ходили слухи, что Зайнутдинов находится в сфере интересов киевского Динамо. Тогда представили бело-синих эксклюзивно для Sport.ua сообщили, что это «утка».

Следующий матч Бешикташ проведет против донецкого Шахтера – это будет ответный поединок второго раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 [первая встреча – 4:2 в пользу горняков]. Игра пройдет 31 июля в польском городе Краков.

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Бахтиер Зайнутдинов Динамо Москва Бешикташ Шахтер Донецк трансферы Динамо Киев
Даниил Агарков Источник: ФК Бешикташ
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