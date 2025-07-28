Бешикташ продал казаха на россию перед матчем с Шахтером
Бахтиер Зайнутдинов уехал играть в динамо москва
Турецкий Бешикташ продал 27-летнего казахского полузащитника Бахтиера Зайнутдинова в московское динамо.
По информации Transfermarkt, за трансфер турецкий клуб заработал 2,8 миллиона евро. Зайнутдинов присоединился к Бешикташу в 2023 году из цска и провел 36 матчей, на его счету 0 голов.
В августе 2024 года ходили слухи, что Зайнутдинов находится в сфере интересов киевского Динамо. Тогда представили бело-синих эксклюзивно для Sport.ua сообщили, что это «утка».
Следующий матч Бешикташ проведет против донецкого Шахтера – это будет ответный поединок второго раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 [первая встреча – 4:2 в пользу горняков]. Игра пройдет 31 июля в польском городе Краков.
Resmi Açıklama | Bakhtiyor Zainutdinov— Beşiktaş JK (@Besiktas) July 28, 2025
🔗 https://t.co/FtGCK0OlKe pic.twitter.com/cbow1o0w9T
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр рассказал, что для него значит Великобритания
«Аль-Наср» проведет товарищеский матч против «Альмерии»