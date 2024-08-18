Это утка. Динамо не заинтересовано в услугах игрока Бешикташа

Накануне в СМИ появилась информация о заинтересованности киевского «Динамо» в услугах защитника сборной Казахстана Бахтияра Зайнутдинова, который является игроком турецкого «Бешикташа».

Как стало известно Sport.ua, это не соответствует действительности. В динамовском клубе информацию о Зайнутдинове опровергли, назвав это «уткой».

До перехода в «Бешикташ» 26-летний Бахтияр Зайнутдинов имел опыт выступлений в чемпионатах двух стран – Казахстана и россии. Он защищал цвета казахстанских «Тараза» и «Астаны», а также «ростова» и московского цска.

В стамбульском клубе в сезоне 2023/24 в разных турнирах этот футболист в общей сложности сыграл 42 матча, в которых отметился двумя результативными ударами.

Срок действия соглашения с «Бешикташем» казахстанского легионера, стоимость которого Transfermarkt оценивает в 5 миллионов евро, рассчитан до лета 2027 года.