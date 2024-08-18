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Украина. Премьер лига
18 августа 2024, 19:41 | Обновлено 18 августа 2024, 20:03
933
1

Это утка. Динамо не заинтересовано в услугах игрока Бешикташа

Бахтияра Зайнутдинова из сборной Казахстана в киевском клубе не будет

18 августа 2024, 19:41 | Обновлено 18 августа 2024, 20:03
933
1
Это утка. Динамо не заинтересовано в услугах игрока Бешикташа
Sports.kz. Бахтияр Зайнутдинов

Накануне в СМИ появилась информация о заинтересованности киевского «Динамо» в услугах защитника сборной Казахстана Бахтияра Зайнутдинова, который является игроком турецкого «Бешикташа».

Как стало известно Sport.ua, это не соответствует действительности. В динамовском клубе информацию о Зайнутдинове опровергли, назвав это «уткой».

До перехода в «Бешикташ» 26-летний Бахтияр Зайнутдинов имел опыт выступлений в чемпионатах двух стран – Казахстана и россии. Он защищал цвета казахстанских «Тараза» и «Астаны», а также «ростова» и московского цска.

В стамбульском клубе в сезоне 2023/24 в разных турнирах этот футболист в общей сложности сыграл 42 матча, в которых отметился двумя результативными ударами.

Срок действия соглашения с «Бешикташем» казахстанского легионера, стоимость которого Transfermarkt оценивает в 5 миллионов евро, рассчитан до лета 2027 года.

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Динамо Киев Бешикташ трансферы трансферы УПЛ Бахтиер Зайнутдинов сборная Казахстана по футболу инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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Комментарии 1
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sahka1981
Ну це очевидно було, що качка. Хто в таке міг повірити? Дурень, або бот-провокатор.
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