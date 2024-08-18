Николай МИХАЙЛЕНКО: «Быстрый гол немного подкосил ребят морально»

Полузащитник «Динамо» Николай Михайленко поделился ожиданиями от матча третьего тура УПЛ против «Карпат» (победа 3:1), который стал для него дебютным за первую команду киевлян:

— Игра была тяжелее, чем ожидалось, потому что мы пропустили быстрый гол, и это немного морально подкосило ребят в начале матча. Но в целом мы потом очень хорошо играли и, считаю, результат более чем справедливый.

— Пришлось ли что-то менять в игре, учитывая быстро пропущенный мяч?

— Нет, мы всегда играем в свой футбол и только на победу, поэтому просто делали то, что должны были делать, и получили 3 очка.

— Какую установку вам давал тренер, когда вы выходили на замену?

— Ничего особенного, нужно было придерживаться структуры и иметь коммуникацию со всеми, ведь последние минуты были очень важными. Надо было сыграть без ошибок, четко и надежно.

— Тренерский штаб уже начинает давать вам игровое время, рассчитываете ли играть больше в будущем?

— Я всегда делаю все от себя зависящее на тренировках и в матчах, сколько бы времени мне не давали. Количество игровых минут будет зависеть и от меня, и от других факторов. Посмотрим, как будет.

— «Динамо» в начале сезона в чемпионате Украины проводит несколько выездных матчей подряд, насколько это тяжело?

— Конечно, это очень тяжело, ведь все ребята находятся вдали от своих семей. Постоянно из автобуса в самолет и наоборот... эти дороги очень тяжелые, они влияют на нас физически, но каждый из нас профессионал, каждый восстанавливается должным образом и ответственно к этому относится. Иначе никак. Только так мы можем достигать результата.

— В ближайшую среду игра с «РБ Зальцбург», что думаете об этой команде? Какие ваши ожидания от противостояния?

— Мы еще их не разбирали, но все знают, что это очень хорошая, сильная команда, которая регулярно играет в групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы. Поэтому, думаю, будет два интересных поединка. Надеюсь, мы хорошо подготовимся, и у нас все получится.