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Премьер-лига
Карпаты Львов
17.08.2024 18:00 – FT 1 : 3
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
17 августа 2024, 19:56 | Обновлено 17 августа 2024, 20:18
4992
86

Быстрый пропущенный не помешал. Динамо переиграло Карпаты во Львове

Волевая победа команды Шовковского между раундами квалификации Лиги чемпионов

17 августа 2024, 19:56 | Обновлено 17 августа 2024, 20:18
4992
86
Быстрый пропущенный не помешал. Динамо переиграло Карпаты во Львове
УПЛ

Ни один тур украинской Премьер-лиги в современных реалиях не может обойтись без того, чтобы какая-то пара команд не сыграла центральный матч с действительно привлекательной афишей. В контексте третьего раунда национального первенства этими коллективами были львовские «Карпаты» и киевское «Динамо», которые своей встречей на легендарном стадионе «Украина» заставили опытных болельщиков вспоминать яркие моменты из истории отношений этих двух великих клубов.

Хотя в этом сезоне «зелено-белые» только отмечают свое возвращение в «элитный» дивизион, тогда как «бело-синие» решают задачи на самом высоком уровне в квалификации Лиги чемпионов УЕФА. И именно это было важным контекстом для этого поединка, потому что неделю назад именно на этой арене прогорел другой наш еврокубковый боец – криворожский «Кривбасс» (0:3). «Динамо», конечно, следовать этому плохому примеру не проявляло особого желания.

Во Львове на «Украину» ходят как в театр, а в театре, как известно, нельзя опаздывать на спектакль при любых условиях. Кто опоздал именно на эту игру – упустил все. «Карпаты» забили на 42 секунде, когда в центре штрафной оставили без присмотра Очеретько во время прострела Пидлепенца с правого фланга. К сожалению, для фанатов львовян, это была лишь одиночная, но очень яркая вспышка.

Далее «Динамо» проснулось и просто делало свое дело в позиционных атаках при полном контроле мяча, тогда как соперники ничего не могли этому причинить, потому что банально устали еще до перерыва от монотонного бега без мяча в ногах. На первый план у киевлян при этом вышел Пихаленок со своими пушечными выстрелами с дистанции и именно таким образом гости отыгрались на 23 минуте. Еще и рикошет от защитника немного им помог.

На самом деле, преимущество «Динамо» было настолько хорошо ощутимым, что те 1:1 по состоянию на завершение первого тайма выглядели чисто временным явлением. Вопрос скорее стоял, когда команда Владислава Лупашко таки не сможет сдержать соперников и допустит ошибку. Произошло это относительно быстро, потому что появился Шапаренко и свежими мыслями создал на 58 минуте момент для удара с правого фланга штрафной, после ошибки «Карпат» при выходе в атаку.

И вот только когда на самом деле в атмосфере появилось неприятное ощущение потери возможности получить очки в этой игре, вот тогда «львы» снова проснулись. Начали двигать мяч в атаке, имели голевые моменты, так же свежий Стенио отработал свою замену на полную. Однако «зелено-белые» не забили. В рамках правил, в любом случае, потому что удар Устименко на 81 минуте таки нашел сетку ворот, но из офсайда.

Когда же уже оставались считанные минуты до завершения основного времени, то «Карпаты» так же открывались в желании идти вперед, но на этом их подловили, и усилиями Ваната и Ярмоленко, а также фола Кемкина на левом фланге собственной штрафной против Андрея «Динамо» заработало пенальти, после чего самый опытный футболист на поле поставил жирную точку.

В следующие выходные львовские «Карпаты» будут играть на выезде против черкасского ЛНЗ, а посреди недели сыграют дома против одесского «Черноморца» в Кубке Украины. Киевское «Динамо» зато посреди недели проведет первый матч дуэли против австрийского «Зальцбурга» в квалификации Лиги чемпионов УЕФА, а затем будет принимать полтавскую «Ворсклу».

Украинская Премьер-лига. 3-й тур.

«Карпаты» – «Динамо Киев» – 1:3

Голы: Очеретько, 1 – Пихаленок, 23, Ванат, 58, Ярмоленко, 90+2

Предупреждения: Очеретько, 79

«Карпаты»: Кемкин – Мирошниченко, Бабогло, Адамюк (Педросо, 90+1), Полегенько – Очеретько, Альварес, Чачуа (Шах, 63) – Костенко (Кузык, 46), Игор (Устименко, 63), Пидлепенец (Занетти, 63).

«Динамо» Киев: Бущан – Вивчаренко, Михавко, Биловар, Тымчик (Малыш, 90+3) – Лонвейк (Шапаренко, 46), Андриевский (Михайленко, 82), Пихаленок – Кабаев (Брагару, 73), Ванат, Волошин (Ярмоленко, 73).

Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий).

Стадион: «Украина» (Львов).

Удары (в створ): 5 (3) – 9 (4)
Угловые: 6 – 3
Оффсайды: 1 – 1.

КАРПАТЫ – ДИНАМО КИЕВ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 87
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FunnyCat_____
С Победой, самый титулованный и популярный клуб Украины!
 при всем уважении двух равноценных составов у нас нету, а после гола Ванат, Карпаты не слабо так нас прижали, но радует то , что выстояли и смогли забить третий, особенно учитывая сегодняшнюю пару ЦЗ!!!!
 дальше цель. -  группа ЛЧ
П.С. с такими темпами, шахтеру придется стимулировать не только своих судей, но и судей ДК, не во втором кругу, как они это обычно делают, а уже в первом!
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+16
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😼
Вітаю всіх вболівальників
Вітаю Динамо і всіх фанатів київського клубу 
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+13
Cityzen83
Тяжкий матч. Але воно завжди так, коли гра відбувається після матчу єврокубка. Віримо в перемогу над Биками!!!
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+12
serhiy
Гра на нервах. Головне без травм і перемога ! Вітаю вболівальників Динамо з перемогою!!!
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+11
sahka1981
Цікавий матч, з  львівськими Карпатами,, на такому стадіоні. Але знову коли мають перевагу, віддають м'яч супернику, а самі трішки не доводять до гольового моменту, як наприклад, коли Ванат мав виводити Шапаренко на воротаря. Ну і Лонвейк, явно займає чиєсь місце, дуже вайлуватий, краще вже Рубчинського випускати, раз Царенка в оренду відправили. 
З перемогою ДК!
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+10
Remark
Чемпіонська гра!
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+10
😼
Для Карпат це не поганий урок, давно вони не грали з сильними опонентами, перевірили свої можливості, їм це потрібно. 
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+9
FunnyCat_____
Я ж говорю что этим жлобам просто платят за пост под которым кто то что то напишет 
Это овчарка солевая, уже не знает какой бред высрать, так просто эмодзи лепит в надежде, что кто то поинтересуется, чего ж не так накрыло!
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+9
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Pavel_i_CO
Спокійно, на класі, напіврезервним складом... Тепер готуємось до двох надважливих матчів з Зальцбургом
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+9
Boodya
Тим, що дмитро 1.5 iq на гівно сходить вже який день, повністю задоволений😂
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+7
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Burevestnik
деякі аналЛітики критикували Ваната, шо він вже всьо і не потрібен...
а він гол забив і гольові паси видає.
тацетатотаке...
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+7
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DK1961
Спорт уа упорно не хочет вносить изменения в турнирную таблицу. А, ну да, Динамо ведь на 1-е место вышло...
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+7
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sania
Хто знає де в ланцюгу леви а де бобри? Хлопці, не вживайте нічого, бо й ви такі питання будете задавати..
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+6
Весняна Сова
Якщо вони навiть через 3днi невтомляються та не втрачають форми - Зальцбургу звiздець. Браво Сашо! Оце так пiдготовка!
Не те що в Марини Мефодьївни вже на другий матч все сиплеться
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+6
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sania
Дмитрику, тобі 26 років? Бо сусідському малому 13 і його батько каже, що він полудурок...
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+6
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Александр Шевченко
Я так понимаю мы выходим на первое место. В принципе заслужено Динамо Киев на первом месте. 
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+6
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Виктор Войцеховский
Бурбас, зачем ты даёшь бабки Залупчивой? Она показывает уровень болел Шлюхтаря. Я то знаю, что он уровня "долбоеб", но ты же это подтверждаешь сам 
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+5
Boodya
Карпати в першій половині першого тайму сподобались.
Сподіваюсь будуть розкривати потенціал, нам потрібен як мінімум ще один сильний клуб в УПЛ, бо 2 на весь чемпіонат це мало.
В Полісся і Кривбас не вірю, це проекти типу Руха і Колоса (шуму багато, а вихлопу нуль)
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+5
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dudigo78
Карпати ще не готові до швидкостей упл, але надія на те, що не будуть явними аутсайдерами є. Надіюсь до зими не будуть в зоні прямого вильоту, а весною це вже буде на 100% команда Лупашка, яка зможе показати результат. По Динамо нема що писати. Зіграли суто на результат приклавши мінімум зусиль
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+5
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DK1961
С победой!
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+5
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