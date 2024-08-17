Быстрый пропущенный не помешал. Динамо переиграло Карпаты во Львове

Ни один тур украинской Премьер-лиги в современных реалиях не может обойтись без того, чтобы какая-то пара команд не сыграла центральный матч с действительно привлекательной афишей. В контексте третьего раунда национального первенства этими коллективами были львовские «Карпаты» и киевское «Динамо», которые своей встречей на легендарном стадионе «Украина» заставили опытных болельщиков вспоминать яркие моменты из истории отношений этих двух великих клубов.

Хотя в этом сезоне «зелено-белые» только отмечают свое возвращение в «элитный» дивизион, тогда как «бело-синие» решают задачи на самом высоком уровне в квалификации Лиги чемпионов УЕФА. И именно это было важным контекстом для этого поединка, потому что неделю назад именно на этой арене прогорел другой наш еврокубковый боец – криворожский «Кривбасс» (0:3). «Динамо», конечно, следовать этому плохому примеру не проявляло особого желания.

Во Львове на «Украину» ходят как в театр, а в театре, как известно, нельзя опаздывать на спектакль при любых условиях. Кто опоздал именно на эту игру – упустил все. «Карпаты» забили на 42 секунде, когда в центре штрафной оставили без присмотра Очеретько во время прострела Пидлепенца с правого фланга. К сожалению, для фанатов львовян, это была лишь одиночная, но очень яркая вспышка.

Далее «Динамо» проснулось и просто делало свое дело в позиционных атаках при полном контроле мяча, тогда как соперники ничего не могли этому причинить, потому что банально устали еще до перерыва от монотонного бега без мяча в ногах. На первый план у киевлян при этом вышел Пихаленок со своими пушечными выстрелами с дистанции и именно таким образом гости отыгрались на 23 минуте. Еще и рикошет от защитника немного им помог.

На самом деле, преимущество «Динамо» было настолько хорошо ощутимым, что те 1:1 по состоянию на завершение первого тайма выглядели чисто временным явлением. Вопрос скорее стоял, когда команда Владислава Лупашко таки не сможет сдержать соперников и допустит ошибку. Произошло это относительно быстро, потому что появился Шапаренко и свежими мыслями создал на 58 минуте момент для удара с правого фланга штрафной, после ошибки «Карпат» при выходе в атаку.

И вот только когда на самом деле в атмосфере появилось неприятное ощущение потери возможности получить очки в этой игре, вот тогда «львы» снова проснулись. Начали двигать мяч в атаке, имели голевые моменты, так же свежий Стенио отработал свою замену на полную. Однако «зелено-белые» не забили. В рамках правил, в любом случае, потому что удар Устименко на 81 минуте таки нашел сетку ворот, но из офсайда.

Когда же уже оставались считанные минуты до завершения основного времени, то «Карпаты» так же открывались в желании идти вперед, но на этом их подловили, и усилиями Ваната и Ярмоленко, а также фола Кемкина на левом фланге собственной штрафной против Андрея «Динамо» заработало пенальти, после чего самый опытный футболист на поле поставил жирную точку.

В следующие выходные львовские «Карпаты» будут играть на выезде против черкасского ЛНЗ, а посреди недели сыграют дома против одесского «Черноморца» в Кубке Украины. Киевское «Динамо» зато посреди недели проведет первый матч дуэли против австрийского «Зальцбурга» в квалификации Лиги чемпионов УЕФА, а затем будет принимать полтавскую «Ворсклу».

Украинская Премьер-лига. 3-й тур.

«Карпаты» – «Динамо Киев» – 1:3

Голы: Очеретько, 1 – Пихаленок, 23, Ванат, 58, Ярмоленко, 90+2

Предупреждения: Очеретько, 79

«Карпаты»: Кемкин – Мирошниченко, Бабогло, Адамюк (Педросо, 90+1), Полегенько – Очеретько, Альварес, Чачуа (Шах, 63) – Костенко (Кузык, 46), Игор (Устименко, 63), Пидлепенец (Занетти, 63).

«Динамо» Киев: Бущан – Вивчаренко, Михавко, Биловар, Тымчик (Малыш, 90+3) – Лонвейк (Шапаренко, 46), Андриевский (Михайленко, 82), Пихаленок – Кабаев (Брагару, 73), Ванат, Волошин (Ярмоленко, 73).

Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий).

Стадион: «Украина» (Львов).

Удары (в створ): 5 (3) – 9 (4)

Угловые: 6 – 3

Оффсайды: 1 – 1.

КАРПАТЫ – ДИНАМО КИЕВ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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