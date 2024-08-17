Шовковский о победе над Карпатами, Себальосе, ЛЧ и переносе матчей

Тренер «Динамо» Александр Шовковский прокомментировал победу 3:1 над «Карпатами» в матче чемпионата Украины, а также оценил кондиции Брайана Себальоса и переносы матчей в чемпионате Украины.

– Очень непростая победа. Матчи с «Карпатами», где бы они ни проходили, складываются очень интересно. У нас были определенные обстоятельства, прежде всего, логистика придает определенные трудности. Поэтому мы дали возможность отдохнуть некоторым игрокам, некоторые выходили с лавки запасных. В целом же у нас в обойме достаточно игроков, которые должны быть готовы в любой момент выйти на поле и решать задачи. У нас команда, состоящая почти из 30 игроков.

– Как бы вы оценили уровень «Карпат»? И что вы скажете об отмененном голе Устименко?

– Действительно, счет мог быть как 2:2, так и 5:1 и больше. Футбол – это такая игра, в которой выигрывает тот, кто реализует больше возможностей. Мы создали достаточно моментов, чтобы завершать игру более спокойно. Но завершили так, как завершили, при этом были хорошие возможности для стремительных контратак, которые мы должны реализовывать.

Не хочу комментировать игру «Карпат». С самого начала я сказал уже, что матчи с львовянами всегда интересны, сюда всегда приятно приезжать, здесь безумная поддержка болельщиков. Хочется, чтобы стадионы снова заполнялись, как раньше, чтобы все мы возвращались в нормальную жизнь. Благодарю наши Вооруженные Силы Украины, что вообще дают нам возможность играть в футбол и чтобы футбол жил в нашей стране.

– Рассчитываете ли вы на Брайана Себальоса? В какой он сейчас форме?

– Я рассчитываю на всех футболистов, которые у нас есть. Просто ему нужно определенное время, чтобы понять наши взаимодействия. Также есть определенные проблемы с коммуникацией, ведь он разговаривает на испанском, а у нас никто не знает этого языка. Хотя Брайан быстро учится и прекрасно подсказывает партнерам на поле во время тренировочного процесса. Так что и он обязательно дождется своего игрового времени.

– Сложилось впечатление, что «Динамо» изначально играло на средних скоростях. Такова была установка? Ведь обычно «Динамо» играет гораздо быстрее…

– Обычно и погода гораздо более благоприятная, чтобы демонстрировать более высокие скорости. Плюс мы почти сутки потратили на то, чтобы добраться до Львова. Сразу после матча с «Рейнджерс» мы отправились в аэропорт, там ждали несколько часов, поскольку аэропорт не принимает рейсы ночью. В итоге прилетели в Жешов где-то в 5 часов утра, сразу сели на автобус, и во Львове были где-то в 11 часов. Конечно, ни о какой тренировке не могло быть и речи, ведь ребята нормально отдохнуть не смогли после игры в Глазго. Так что у нас фактически выпал один день. На следующий было две тренировки, но так же имели ограниченные возможности, не могли давать высокие нагрузки, поскольку прошло недостаточно времени с момента завершения последней игры. К тому же отразилась жаркая погода. Думаю, вам на трибунах было сидеть не очень комфортно, а ребятам нужно было выходить и играть.

Но это нормально. Также, хоть мы и настраивались на очень серьезную игру, все равно мысленно держали будущие ответственные матчи с «Зальцбургом».

– Хотели бы вы перенести матч с «Карпатами»?

– Это уже другой вопрос, и УПЛ приняла решение не переносить матч. Если бы спросили мнение тренеров, в частности мое, я бы сказал, что это замечательное решение, но не при тех условиях, в которых сейчас живет страна. Поскольку у нас сейчас нет возможности быстро добираться до мест назначения на самолетах, этот вопрос нужно было вынести на обсуждение, правильно подготовить, вынести на голосование – но при этом добавить примечание, что оно вступает в силу только после того, как мы вернемся к нормальной жизни после войны. Так будет правильно.

– А почему тогда все же перенесли игру с «Ворсклой»?

– Здесь уже другая ситуация. Во всех европейских чемпионатах команды, играющие в раунде плей-офф еврокубков, могут переносить свои матчи в национальных чемпионатах, запланированных в календаре между поединками на международной арене. Так, кстати, поступил и «Зальцбург».