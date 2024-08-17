Украина. Премьер лига17 августа 2024, 18:45 | Обновлено 17 августа 2024, 19:26
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Карпаты – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Фрагменты матча чемпионата Украины
17 августа 2024, 18:45 | Обновлено 17 августа 2024, 19:26
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В матче 3-го тура чемпионата Украины новичок сезона УПЛ «Карпаты» принимает «Динамо». Киевляне приехали во Львов с тремя пунктами после одного матча.
У их соперника 4 очка после двух встреч.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
В новости будут появляться видео голов и обзор матча
Карпаты – Динамо 1:0. Гол Очеретько
Карпаты – Динамо 1:1. Гол Пихаленка
Карпаты – Динамо 1:2. Гол Ваната
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