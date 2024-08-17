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Украина. Премьер лига
17 августа 2024, 18:45 | Обновлено 17 августа 2024, 19:26
8131
2

Карпаты – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Фрагменты матча чемпионата Украины

17 августа 2024, 18:45 | Обновлено 17 августа 2024, 19:26
8131
2
Карпаты – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Карпаты

В матче 3-го тура чемпионата Украины новичок сезона УПЛ «Карпаты» принимает «Динамо». Киевляне приехали во Львов с тремя пунктами после одного матча.

У их соперника 4 очка после двух встреч.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

В новости будут появляться видео голов и обзор матча

Карпаты – Динамо 1:0. Гол Очеретько

Карпаты – Динамо 1:1. Гол Пихаленка

Карпаты – Динамо 1:2. Гол Ваната

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Карпаты - Динамо видео голов и обзор
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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COBA
І знову сраний телеграм(((
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