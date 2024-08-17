В матче 3-го тура чемпионата Украины новичок сезона УПЛ «Карпаты» принимает «Динамо». Киевляне приехали во Львов с тремя пунктами после одного матча.

У их соперника 4 очка после двух встреч.

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В новости будут появляться видео голов и обзор матча

Карпаты – Динамо 1:0. Гол Очеретько

Карпаты – Динамо 1:1. Гол Пихаленка

Карпаты – Динамо 1:2. Гол Ваната